Folla ai funerali di Matteo Jade: “Continuerai a lottare insieme a noi. Le nostre idee non moriranno mai”

Genova. Una grande folla, fatta di compagni, amici e colleghi, questa mattina ha dato l’ultimo saluto a Matteo Jade, l’antagonista ed educatore mancato improvvisamente nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. La cerimonia si è tenuta al tempio laico di Staglieno, con decine di persone che hanno accompagnato le esequie tra ricordi e commozione. Fuori lo striscione: “Sempre ci sarà per noi un angolo pulito in un mondo di mercanti il cui meglio l’ho rubato. Ciao Matteo“.

Troppo poco il tempo per ricordare tutte le battaglie combattute da Jade nel corso della sua intensa esistenza: ad alternarsi al microfono del tempio i racconti dei compagni di Imperia, dove Matteo era nato e aveva mosso i primi passi nell’antagonismo. Poi l’epopea dello Zapata, gli anni del G8 e le battaglie portante avanti a Genova, divenuta sua città d’adozione, dove aveva stabilito poi la sua residenza, insieme alla compagna Simona.

Tantissime poi le testimonianze di ragazzi, ragazze e famiglie che lo avevano conosciuto nel mondo dell’educativa. Matteo Jade, infatti, oltre alla politica, aveva portato la sua battaglia sulla frontiera altrettanto complessa del sociale, dove da educatore aveva lavorato per l’inclusione degli “ultimi” e combattuto quotidianamente i soprusi di una società in cui, agli emarginati e a chi rimane indietro, non viene lasciato nulla o quasi. “Per noi è stato un amico, un maestro, un fratello, un padre e anche un nonno – hanno ricordato alcune ragazze passate per la comunità dove lavorava – Non dimenticheremo mai i tuoi modi sempre educati e gentili, la tua disponibilità e la tua capacità di ascolto”.

Terminata la cerimonia, il feretro è stato accompagnato da fumogeni e striscioni, con i cori delle compagne e dei compagni che hanno fatto da colonna sonora per il suo ultimo corteo. Insieme, ancora una volta: “Matteo è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai“.