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Benessere

Maternità, al Galliera il 27 maggio un open day per i futuri genitori

L'evento, ad accesso libero e gratuito, si terrà dalle 11 alle 15 presso il Salone dei Congressi

ospedale galliera

Genova. L’ospedale Galliera organizza un open day dedicato alle future mamme e papà, un’occasione speciale per conoscere da vicino i servizi e le attività del reparto maternità.

L’evento, ad accesso libero e gratuito, si terrà il giorno 27 maggio, dalle ore 11:00 alle 15:00, presso il Salone dei Congressi (ingresso da via Volta 8).

Seguendo un format ispirato a manifestazioni come Orientamenti e il Festival della Scienza, saranno allestiti diversi tavoli tematici in cui professionisti del settore approfondiranno vari argomenti legati alla gravidanza, al parto e al post-parto.

Durante la giornata sarà inoltre possibile visitare il reparto di maternità, offrendo così ai partecipanti l’opportunità di familiarizzare con gli spazi e il personale sanitario.

L’iniziativa si propone come un momento di informazione, confronto e accoglienza per tutte le donne in attesa e le loro famiglie.

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