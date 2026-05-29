Marittimi al Galliera con sintomi da intossicazione, esclusi virus gravi: “Oggi le dimissioni”

Genova. Otto dei nove marittimi ricoverati giovedì pomeriggio all’ospedale Galliera con sintomi da intossicazione e febbre saranno dimessi oggi. Uno solo, che ha ancora febbre, resterà in osservazione almeno per un’altra giornata.

Gli esami hanno escluso che i nove uomini, tutti impiegati su una nave algerina in rimessaggio nei cantieri navali del porto, abbiano contratto virus gravi o che vi sia rischio epidemiologico. Tutti sono arrivati con sintomi gastrointestinali e febbre, ma nonostante l’esclusione di cause gravi nella serata di giovedì la situazione ha creato allarme tra i sanitari del pronto soccorso.

I nove marittimi sono stati infatti isolati nella cosiddetta “camera calda”, luogo di arrivo delle ambulanze, provocando un temporaneo blocco.

“Il personale sanitario si è trovato a gestire un rischio biologico elevato con ben nove pazienti da isolare in una situazione già insostenibile, che ormai rappresenta la normalità”, è la denuncia della UIL FP, che chiede “una verifica puntuale del rispetto delle procedure di biosicurezza previste per i rischi infettivi emergenti, chiarimenti ufficiali sui tempi e sulle modalità del blocco delle ambulanze, tracciamento rigoroso dei contatti e coinvolgimento immediato delle organizzazioni Sindacali in ogni fase della gestione dell’emergenza”.