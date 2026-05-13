Mareggiata in arrivo, a Genova giovedì 14 entra in vigore l’ordinanza a tutela delle persone e delle cose

Genova. Per domani, giovedì 14 maggio, è prevista una mareggiata per vento di Libeccio. Arpal annuncia che il moto ondoso salirà sino ad agitato.
Il Comune di Genova ha avvertito che entra in vigore l’ordinanza volta a prevenire danni a persone o cose.
Gli obblighi sono sempre gli stessi: non sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili. Vietata la balneazione e/o l’uso di imbarcazioni.
Occorre mettere in sicurezza ciò che può essere travolto/arrecare danno e seguire gli aggiornamenti.
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