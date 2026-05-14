Mareggiata, previste onde fino a 9 metri sulle coste liguri. Arpal: “Possibili anche temporali forti”

Genova. Arpal conferma l’avviso per mareggiata sulle coste liguri. Per tutta la giornata a Genova è in vigore l’ordinanza che vieta l’accesso a spiagge e scogliere.

Nelle ultime ore l’intensità del vento da sud ovest è aumentata rapidamente a partire da ponente causando un’impennata dei valori registrati dagli anemometri, con raffiche che hanno raggiunto gli 80 km/h a Monte Maure. Anche il mare è in aumento, già dalle prime ore del mattino: la boa Ispra di La Spezia ha segnato intorno alle 4 di questa mattina un’altezza d’onda significativa di quasi 2 metri e un’onda massima di oltre 3 metri.

Durante la giornata di oggi si attende un ulteriore aumento del moto ondoso da Ponente a Levante a causa dell’ulteriore intensificazione dei venti meridionali al suolo. Si attendono onde significative di 5 metri e onde massime tra gli 8 e i 9 metri con un periodo di 8/9 secondi.

Nella notte il moto ondoso tenderà a diminuire ma permarrà ancora nella giornata di domani, e nella mattinata di sabato, mare agitato e localmente molto mosso.

Nella seconda metà della giornata di oggi, complice il transito di un’ampia saccatura, si attende nuvolosità irregolare e variabile con rovesci e temporali, anche associati a locali grandinate e colpi di vento, più probabili sui versanti padani e sui rilievi del Centro-Levante: per tale ragione si segnala una bassa probabilità di forti temporali su tutta la regione che permarrà anche nella giornata di domani, venerdì 15 maggio, e nella prima mattinata di sabato.

Nei prossimi giorni si prefigura anche una significativa diminuzione delle temperature, con lo zero termico che sabato si attesterà sui 1300-1440 metri e che potrebbe portare qualche fiocco di neve sui rilievi appenninici di levante.

Il tempo vedrà un miglioramento nella serata di sabato per poi regalarci una bella domenica di sole con aumento delle temperature. La stabilità dovrebbe accompagnarci anche nei primi giorni della prossima settimana