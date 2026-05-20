Mare&Mosto sbarca a Genova, a Palazzo Ducale protagonisti il vino e l’olio ligure

Genova. Mare&Mosto – Le Vigne Sospese , l’evento dedicato al vino, all’olio e ai sapori del territorio ligure torna nel 2026 per la sua undicesima edizione e sceglie una nuova sede : domenica 7 e lunedì 8 giugno la manifestazione organizzata da Ais Liguria – Associazione Italiana Sommelier si svolge a Genova, negli eleganti spazi di Palazzo Ducale in Piazza De Ferrari, segnando una nuova importante svolta per l’appuntamento dedicato agli appassionati e ai professionisti del vino ligure.

Mare&Mosto è sostenuto e organizzato in collaborazione con il Comune di Genova . L’evento è patrocinato da Masaf – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Regione Liguria – Assessorato all’Agricoltura e Camera di Commercio , oltre al patrocinio, forniscono anche un supporto economico e di collaborazione.

“L’edizione 2026 segna un momento importante di evoluzione della manifestazione – afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria – dopo dieci edizioni ospitate all’Ex Convento dell’Annunziata di Sestri Levante, che hanno contribuito a far crescere e a consolidare l’evento come punto di riferimento per la promozione del comparto vitivinicolo e oleario ligure, Mare&Mosto approda per la prima volta a Genova, in uno dei principali spazi culturali del capoluogo ligure , Palazzo Ducale. Questa edizione rappresenta per noi una nuova fase e anche il programma che proponiamo conferma la crescita e il respiro sempre più nazionale dell’evento”.

“Accogliere Mare&Mosto nel cuore monumentale di Genova non è solo una scelta logistica, ma una dichiarazione d’intenti sul futuro del nostro turismo – dichiara l’ assessora al Turismo del Comune di Genova Tiziana Beghin – Oggi il viaggiatore non cerca più il semplice “prodotto”, ma l’autenticità di un racconto: in Liguria questo racconto passa anche attraverso una viticoltura eroica che modella il paesaggio e una produzione olearia che ne è l’anima identitaria. Portare l’eccellenza dei nostri vitigni e dei nostri frantoi a Palazzo Ducale, intrecciandoli con l’apertura straordinaria dei Palazzi dei Rolli, significa creare un ecosistema culturale dove l’enogastronomia funge da acceleratore per la scoperta del territorio. È un’operazione di marketing territoriale evoluta, che consolida Genova come hub centrale di un’offerta turistica esperienziale, capace di unire l’eleganza della storia dei nostri palazzi alla fatica millenaria delle nostre vigne sospese tra mare e roccia”.

“Un’occasione per confermare il valore strategico e identitario del comparto vitivinicolo ligure, non solo sotto il profilo produttivo ma anche come leva di sviluppo e crescita economica per il territorio. Eventi come questo sono fondamentali per creare momenti di incontro tra produttori, operatori e pubblico – commenta l’ assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Come Regione Liguria siamo al fianco delle imprese del settore, con misure dedicate agli investimenti e alla qualità delle produzioni”.

“Genova accoglie questa manifestazione, per la prima volta in Città, con entusiasmo e partecipazione – aggiunge Maurizio Caviglia, Segretario Generale di Camera di Commercio di Genova – La collaborazione creatasi con Genova Liguria Gourmet, fiore all’occhiello della promozione del territorio e della sua filiera che supportiamo fin dalla prima ora, in abbinamento alle visite a Palazzo Tobia Pallavicino, palazzo dei Rolli e sede storica della Camera di Commercio, sono un’evoluzione naturale di questo evento dedicato alle produzioni vitivinicole liguri. Inoltre, aver inserito la promozione del comparto oleario ligure DOP crea una partnership perfetta con Genova, la sua tradizione enogastronomica, tra produzione e ristorazione e la filosofia di certificazione dei marchi di eccellenza Genova Gourmet”.

Il programma della manifestazione propone due giornate interamente dedicate ai vini e agli oli liguri , con oltre 80 produttori a rappresentare le otto denominazioni regionali (Rossese di Dolceacqua, Ormeasco di Pornassio, Riviera Ligure di Ponente, Valpolcevera, Golfo del Tigullio-Portofino, Colline di Levanto, Cinque Terre e Colli di Luni) insieme a una significativa presenza di produttori di olio extravergine di oliva , protagonisti con la loro produzione di Olio Dop Riviera Ligure.

Come in ogni edizione, è presente anche una realtà vitivinicola extra regionale ospite : protagonista del 2026 è il Consorzio per la Tutela dei Vini Etna Doc , che partecipa con produttori, workshop e laboratori dedicati. “Mare&Mosto rappresenta il più importante momento di divulgazione e promozione del vino in Liguria – continua Rezzano – Non si tratta di una semplice rassegna enoica, bensì di un momento divulgativo, formativo e di confronto tra produttori, addetti ai lavori, istituzioni e pubblico . Per la prima volta, il consorzio ospite di quest’anno arriva dal Sud Italia. Questo rappresenta un elemento di grande valore e conferma ulteriormente il ruolo di Mare&Mosto come appuntamento di riferimento nel panorama enogastronomico nazionale . Tra i momenti centrali dell’edizione la premiazione del Concorso Regionale Selezione Ais Eccellenze Olearie Dop Riviera Ligure e il concorso per il Miglior Sommelier della Liguria 2026″.

Fulcro delle due giornate è la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale , dove, dalle ore 12 alle 19, appassionati e addetti ai lavori hanno l’opportunità di incontrare gli oltre 80 produttori presenti e degustare i migliori vini e oli del territorio. L’offerta si arricchisce poi di un ricco calendario di incontri, laboratori e masterclass : appuntamenti guidati da esperti del settore vinicolo per approfondire vitigni, territori e tecniche di degustazione.

Il Loggiato Minore ospita un’ area food dedicata realizzata in collaborazione con Mentelocale Eventi e Catering e pensata come parte integrante del percorso esperienziale dell’iniziativa. Non un semplice spazio gastronomico, ma un viaggio nel gusto, dove diverse isole tematiche raccontano la Liguria attraverso prodotti, piatti e sapori autentici . Un’occasione per valorizzare la cucina ligure e le sue eccellenze, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza capace di emozionare anche attraverso il palato.

L’anteprima di sabato 6 giugno e i tour dei Rolli e dei vitigni da Ponente a Levante

La due giorni di Mare&Mosto è anticipata da una giornata dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del territorio e del turismo enogastronomico ligure. Sabato 6 giugno il pubblico può partecipare a percorsi ed esperienze che attraversano la regione dal Ponente al Levante, fino al cuore di Genova con i Palazzi dei Rolli, intrecciando vino, cultura, paesaggio e tradizioni del territorio .

Il primo itinerario “ Quello che i Rolli non dicono ” organizzato in collaborazione con il Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova , è dedicato ai Palazzi dei Rolli, patrimonio Unesco. Palazzo della Meridiana, Palazzo Lomellino e Palazzo Tobia Pallavicino aprono le porte per un’inedita visita guidata in cui gli affreschi e le decorazioni vengono letti nell’ottica della convivialità. I tour sono in programma dalle ore 10 alle 18, con partenza ogni 30 minuti. La prenotazione è obbligatoria sul sito del Comune di Genova: https://www.visitgenoa.it/it/quello-che-i-rolli-non-dicono-tour-guidato .

I percorsi “ Liguria nel calice: i Tour Ais tra Vigne e Territori ” accompagnano invece il pubblico alla scoperta della Liguria del vino, con visite ai vigneti, alle cantine e degustazioni guidate , restituendo la varietà e la ricchezza del panorama vitivinicolo regionale. Di questi percorsi fanno parte il tour “ Colli di Luni – La terra del Vermentino “, in cui i partecipanti fanno tappa tra Sarzana e Molicciara, con visita all’azienda agricola Il Monticello e all’azienda agricola Giacomelli; “ Dalla Val Petronio alla Val Graveglia “, con visita all’azienda La Ricolla di Ne per proseguire all’azienda agricola Pino Gino di Castiglione Chiavarese; nel ponente ligure, il tour “ Alla scoperta della Valle Arroscia ” accompagna il pubblico tra la Tenuta Maffone di Pieve di Teco e l’azienda Bruna di Ranzo; a chiudere il programma, è infine il tour di Dolceacqua , che conduce i partecipanti tra l’azienda Terre Bianche e la Tenuta Alessandro Anfosso di Soldano.

Tutti i tour partono da Piazza della Vittoria (Genova) sabato 6 giugno alle ore 9, la prenotazione è obbligatoria su www.maremosto.it .

Il programma di domenica 7 giugno: incontri, masterclass, degustazioni e la premiazione del concorso

La prima giornata di Mare&Mosto, domenica 7 giugno , come da tradizione è dedicata al pubblico di appassionati e “wine lovers” . La manifestazione si apre nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale con il taglio del nastro e i saluti istituzionali. Alle 12.30 è la volta di “ Le nuove generazioni si raccontano: il futuro del vino nelle mani dei giovani “, un momento di dialogo e approfondimento tra diverse generazioni accomunate dalla passione per il vino, guidato da Antonello Maietta, per dodici anni presidente Ais. Al centro del dibattito il tema dell’evoluzione della comunicazione del vino tra tradizione e innovazione con l’obiettivo comune di custodirne l’eredità culturale valorizzando le radici ma aprendosi al cambiamento. Nella sala del Camino, alle 13, l’olio Dop Riviera Ligure e le olive taggiasche liguri Igp in salamoia sono i protagonisti del laboratorio “ Come si degusta l’olio. Come si degustano le olive “, a cura di Luigi Caricato di Olio Officina e Roberto De Andreis, uno dei massimi esperti di analisi sensoriale e degustazione. Un’occasione per il pubblico di scoprire un prodotto fondamentale della cultura gastronomica ligure tramite una degustazione guidata. A seguire è in programma la premiazione dei vincitori del “ Concorso Regionale Selezione Ais Eccellenze Olearie Dop Riviera Ligure “.

Gli incontri proseguono nel pomeriggio nella Sala del Camino: in programma alle 14.30 “ Vite in Riviera Summer Vibes: Spumanti e Rosati dalla Liguria di ponente “, una masterclass dedicata ai rosati e alle bollicine della riviera ligure di Ponente a cura della Rete di imprese Vite in Riviera presentata dal Brand Ambassador Jacopo Fanciulli. Alle 16 con l’Associazione produttori Moscatello di Taggia e la voce di Eros Mammoliti è tempo di scoprire tutti i segreti del “ Moscatello di Taggia: il vino dei Papi”, un vino storico della riviera di Ponente, un tempo riservato alle tavole di Papi e Re.

Chiude la prima giornata di Mare&Mosto, alle ore 17.30, una masterclass tutta al femminile: “ Le Sbarbatelle “. Un percorso guidato per approfondire i vini del territorio, scoprendo storie, identità e scelte produttive che riflettono in modo diretto le peculiarità della Liguria, mettendo in luce una nuova generazione di produttrici under 40 capaci di esprimere energia, competenza e una visione contemporanea del vino.

Il programma di lunedì 8 giugno

La giornata di lunedì 8 giugno , dedicata a un pubblico di settore e di addetti ai lavori, si apre alle ore 10.30 nella Sala del Minor Consiglio con l’incontro “ Oltre il pendio: droni e viticoltura estrema “, nel quale Giovanni Minuto, direttore generale di Cersaa e Massimo Perotti di Eurodrone Academy presentano il progetto Hero-Vine, orientato a rendere sostenibile la viticoltura eroica ligure senza snaturarne l’anima. In Sala del Camino, alle 13, è in programma la masterclass “ Vini Etna Doc: i versanti del vulcano e le sue contrade “, un viaggio sensoriale condotto dal direttore Maurizio Lunetta per conoscere meglio una delle denominazioni più dinamiche e affascinanti del panorama vitivinicolo italiano: le pendici dell’Etna, caratterizzate da terreni vulcanici, elevate altitudini e forti escursioni termiche, donano a questa viticoltura una straordinaria identità fatta di eleganza, freschezza e complessità.

Il programma prosegue nel pomeriggio: alle ore 16 in Sala del Camino, Mattia Ferrari, relatore Ais, e Riccardo Collu, delegato Onaf Genova, curano il laboratorio Vini e formaggi liguri: un incontro di vallate , occasione in cui si esaltano i sapori dei formaggi degli alpeggi liguri con una selezione di vini proposti dagli esperti.

La giornata di lunedì 8 giugno culmina, alle ore 15, con la finale pubblica del “Concorso Miglior Sommelier della Liguria 2026 “, un appuntamento fisso che da anni rappresenta la ciliegina sulla torta del programma di Mare&Mosto. Il vincitore, proclamato alle ore 17 “Miglior Sommelier della Liguria 2026”, potrà accedere alle semifinali nazionali per il Miglior Sommelier d’Italia.

L’incontro dedicato alle scuole “Il bere consapevole”