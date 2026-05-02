Giovani, parte il 6 maggio da Certosa il progetto “Mappiamoci”: come partecipare

Genova. Prenderà ufficialmente il via mercoledì 6 maggio alle 16.30, presso la Casa di Quartiere 13D di Certosa, in Valpolcevera, “Mappiamoci – Dove le idee dei giovani trovano spazio“, il nuovo percorso partecipativo promosso dalla consigliera delegata alle Politiche giovanili, Francesca Ghio, in collaborazione con la Consulta dei Giovani, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente ragazze e ragazzi del territorio.

L’iniziativa, con il supporto dell’Ufficio Progetti e Servizi per i giovani, nasce per ascoltare, raccogliere e valorizzare bisogni e desideri delle nuove generazioni, attraverso un lavoro condiviso di mappatura dei servizi già presenti nei Municipi e l’emersione di nuove idee e proposte per migliorare le opportunità rivolte ai più giovani.

Il programma degli incontri prevede un momento iniziale di conoscenza reciproca, attività interattive, tavoli tematici di confronto e un momento conviviale finale.

Al primo incontro di “Mappiamoci – Dove le idee dei giovani trovano spazio” parteciperanno la consigliera Ghio e l’assessora alle Politiche giovanili del Municipio V Val Polcevera, Ilenia Rossi.

“Partire dai territori e ristabilire un rapporto di dialogo costante è un passo fondamentale per una crescita condivisa, che sappia rispecchiare le necessità dei singoli all’interno di un orizzonte collettivo – dichiara la consigliera comunale con delega alle Politiche giovanili Francesca Ghio – Prendersi cura della città insieme significa renderla a misura di giovane, esattamente come ce la aspettiamo e la desideriamo. Questo evento rappresenta un’occasione preziosa per mappare i servizi di politiche giovanili già presenti a Genova: solo conoscendo a fondo ciò che esiste possiamo ripartire con slancio per costruire ciò che ancora manca”.

“Siamo davvero felici di ospitare sul nostro territorio la Consulta dei Giovani per il lancio di “Mappiamoci”– racconta l’assessora municipale alle Politiche giovanili Ilenia Rossi – Questo progetto rappresenta un importante momento di confronto con i nostri ragazzi che invito a compilare, entro il 15 maggio, il questionario lanciato dal nostro Municipio per avvicinarli al mondo civico, con l’obiettivo finale di realizzare un Tavolo giovani a livello municipale. Li aspettiamo a Certosa mercoledì 6 maggio, con la consigliera Francesca Ghio, per ascoltare la loro voce e migliorare, insieme, la loro vita in Valpolcevera”.

Al termine del tour, che toccherà tutti i Municipi del Comune, i risultati di questo percorso confluiranno in un report finale dettagliato. Il documento analizzerà le criticità emerse, i servizi da implementare e le proposte concrete per una città a misura di giovane. In parallelo, verrà realizzata e pubblicata una mappa digitale interattiva dei servizi per i giovani presenti sull’intero territorio comunale, per facilitarne la consultazione e fruizione.

L’INCONTRO DI CERTOSA: COME PARTECIPARE

L’incontro di giovedì 6 maggio a Certosa, come tutti quelli che seguiranno, sarà strutturato come uno spazio informale e partecipativo, aperto a tutti i giovani e pensato per favorire confronto e condivisione. A chiusura dell’evento, in programma dalle 16.30 alle 18.30, ci sarà un aperitivo equo-solidale offerto a tutti i partecipanti.

partecipazione all’incontro è gratuita: richiesta l’iscrizione al link Laall’incontro è: richiesta l’iscrizione al link https://forms.gle/7GNis2YJKfgSRTHAA

Un’occasione concreta per essere protagonisti, portare il proprio punto di vista e contribuire attivamente alla costruzione di politiche e servizi più vicini ai giovani.

FINO AL 15 MAGGIO APERTO IL QUESTIONARIO PER I RAGAZZI DELLA VALPOLCEVERA

Potrà essere compilato fino al 15 maggio il questionario “Parola ai giovani: adesso parliamo noi!”, promosso dal Municipio V Val Polcevera e rivolto ai giovani del territorio per conoscere il loro livello di partecipazione alle attività civiche del territorio e gli ambiti di potenziale interesse nell’ottica di raccogliere, nel quadro di di un percorso condiviso con la Civica Amministrazione, idee e suggerimenti, anche attraverso la creazione di gruppi di confronto giovanili.