Manutenzioni, giunta sblocca 4,5 milioni per manutenzioni straordinarie su ponti, muri, edifici comunali e scuole

Genova. Durante la giunta itinerante nel Municipio Centro Est, sono stati approvati dalla giunta, su proposta dell’assessore ai lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Ferrante, cinque progetti di fattibilità tecnico economica per interventi diffusi sul territorio comunale per un totale di 4,5 milioni di euro.

Tre i progetti di fattibilità tecnico-economica, da 900.000 euro ciascuno: il primo per la prima annualità 2026 (per un importo complessivo di 2,7 milioni di euro per il triennio) per interventi di manutenzione straordinaria ponti e impalcati; il secondo per interventi di manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà nell’ambito del territorio cittadino (accordo quadro, seconda annualità del 2026); il terzo per interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a tutela (ai sensi della disposizione in materia di beni culturali e ambientali, in base all’accordo quadro, prima annualità del 2026 (per un importo triennale complessivo da 2,7 milioni di euro).

“Si tratta di interventi inseriti in accordi quadro che consentono di procedere a un unico appalto per capitolo di manutenzioni e intervenire, con tempestività, soprattutto nelle urgenze – spiega l’assessore Ferrante – tutti gli accordi quadro approvati sono già inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici che abbiamo approvato a fine dicembre. Queste risorse, si vanno ad aggiungere ai finanziamenti in conto capitale già allocati alle aree tecniche dei Municipi. Per quanto riguarda il capitolo ponti e impalcati, è evidente che quanto stanziamo servirà solo a piccoli interventi in urgenza: per gli interventi di tipo strutturale è noto che abbiamo già chiesto fondi attingendo dai ristori del post crollo Morandi, rivedendo gli accordi precedenti. Entro giugno contiamo di terminare il censimento: i ponti e impalcati a oggi censiti sono ben 673, di più dei previsti originariamente”.

In tema di edilizia scolastica, durante la giunta itinerante, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio e opere edili accessorie all’interno di edifici scolastici: 600.000 euro che rientrano nell’accordo quadro, seconda annualità 2026.

Approvato, inoltre, il progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi di ripristino e recupero dei percorsi pedonali storici e creuze di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino: si tratta della prima annualità 2026 da 300.000 euro per un totale di 1,3 milioni di euro nel prossimo triennio