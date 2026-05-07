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Approvato

Manutenzioni: 500mila euro per interventi straordinari su tombinature, argini e briglie

Ferrante: "Dobbiamo fronteggiare anche eventi non prevedibili, collegati a fenomeni eccezionali atmosferici meteomarini"

briglia nervi

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Manutenzioni, Lavori pubblici e Protezione Civile, Massimo Ferrante, il progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di manutenzione straordinaria di tombinature, argini, briglie per la terza annualità dell’accordo quadro per un importo di 500mila euro.

“Il territorio genovese, con la sua complessità e fragilità, necessita spesso di interventi urgenti per la manutenzione straordinaria e di ripristino del sistema infrastrutturale che comprende anche le opere idrauliche, come tombinature, argini e briglie – spiega l’assessore Ferrante – oltre alla manutenzione ordinaria messa in campo con un investimento di circa 2 milioni di euro all’anno, dobbiamo fronteggiare anche eventi non prevedibili, collegati a fenomeni eccezionali atmosferici meteomarini, che stressano una rete idraulica spesso molto vetusta“.

“La cura del territorio, elemento indispensabile anche nella prevenzione del dissesto idrogeologico, è tra le priorità del nostro mandato: una volta varato, il nuovo regolamento sulla rottura suolo, uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali, tema su cui abbiamo già avviato un monitoraggio sperimentale in tutti i municipi, sarà uno strumento efficace che permetterà una maggiore razionalizzazione degli interventi”, conclude Ferrante.

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