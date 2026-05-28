Malore alla guida: 44enne muore a San Fruttuoso

Genova. Un uomo di 44 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi mentre era alla guida della sua auto.

E’ successo intorno alle 18.45 in via Moresco. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la polizia locale,

Il personale sanitario ha tentato le manovre di rianimazione che tuttavia si sono rivelate inutili. Secondo le prime informazioni l’uomo è deceduto per un malore. Vista la giovane età della vittima non è escluso che venga disposta l’autopsia.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la persona si trovava all’interno dell’autovettura, al posto di guida, con il veicolo fermo in sosta, la portiera aperta e le quattro frecce inserite.