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Via moresco

Malore alla guida: 44enne muore a San Fruttuoso

Alcuni testimoni avevano notato l'auto ferma in sosta con le quattro frecce. Inutili i tentativi di rianimazione

polizia locale notte genova

Genova. Un uomo di 44 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi mentre era alla guida della sua auto.

E’ successo intorno alle 18.45 in via Moresco. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la polizia locale,

Il personale sanitario ha tentato le manovre di rianimazione che tuttavia si sono rivelate inutili. Secondo le prime informazioni l’uomo è deceduto per un malore. Vista la giovane età della vittima non è escluso che venga disposta l’autopsia.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la persona si trovava all’interno dell’autovettura, al posto di guida, con il veicolo fermo in sosta, la portiera aperta e le quattro frecce inserite.

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