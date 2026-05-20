Maldive, un’ultima immersione per recuperare dati e materiale: disposta la prima autopsia

Genova. Sono stati tutti recuperati i corpi delle vittime dell’incidente subacqueo avvenuto giovedì scorso alle Maldive. Dopo quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, stamani il team di Dan Europe, insieme alle forze maldiviane, ha completato l’operazione e portato in superficie le salme di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Domani, giovedì, spiegano dalla missione internazionale di search & recovery, ci sarà un’ultima immersione.

“Sebbene la principale fase di recupero sia ora conclusa – spiegano da Dan Europe, presente con i tre speleosub finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund, Patrik Grönqvist e l’esperto di salvataggio Guy Thomas – la missione non è ancora terminata, domani il team dovrebbe effettuare quella che sarà con ogni probabilità l’ultima immersione operativa della missione”.

“In linea con le best practice – prosegue la nota – i subacquei torneranno sul sito per rimuovere sagole guida e attrezzature operative installate all’interno del sistema di cavità durante le operazioni di recupero, ripristinando l’ambiente e rimuovendo, ove possibile, le tracce dell’intervento umano. Considerata l’indagine tuttora in corso, questa fase assume ulteriore importanza”. È probabile che Dan Europe venga chiamata come consulente dell’inchiesta aperta dalla procura di Roma, che indaga – per ora – per omicidio colposo.

L’inchiesta, disposta la prima autopsia: l’esame la prossima settimana

Intanto, sul fronte dell’inchiesta, sarà eseguita la settimana prossima l’autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, 44 anni, operation manager dell’agenzia Albatros Top Boat, l’uomo che ha guidato l’immersione fatale e che era stato ritrovato senza vita all’imbocco della grotta di Alimathaa.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la salma è stata composta all’obitorio dell’ospedale di Gallarate, nosocomio di riferimento per l’aeroporto di Malpensa, dopo il rimpatrio. Il pm di Busto, su delega delle procura di Roma, ha già affidato l’incarico a un primo perito medico legale, Luca Tajana dell’istituto di medicina legale dell’Università di Pavia. Tajana sarà affiancato da un secondo perito, non ancora individuato, specializzato in incidenti subacquei.

L’esame dovrà stabilire le cause del decesso con particolare attenzione all’ambito in cui la morte è sopraggiunta valutando, tra le possibili ragioni, anche la respirazione per un periodo prolungato di ossigeno ad alta pressione.

Il recupero dei corpi di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal

Anche questa mattina, come nei giorni precedenti, tutti e tre i subacquei sono entrati nel sistema di grotte con ruoli chiaramente definiti, che includevano il recupero delle vittime, un supporto operativo alla sicurezza e la documentazione subacquea sia dell’intervento che del sito d’immersione. “L’operazione è durata circa tre ore ed è stata condotta utilizzando sistemi avanzati di immersione tecnica, tra cui Rebreather a circuito chiuso (CCR), DPV e configurazioni ridondanti progettate per ambienti profondi e ostruiti”, spiegano dall’organizzazione.

“L’obiettivo principale affidato a due membri del team consisteva nel trasporto accurato delle restanti vittime attraverso i passaggi più stretti del sistema di cavità, preservando sia la sicurezza dei soccorritori che l’integrità delle vittime”, si legge ancora nel report.

“Le sfide operative includevano potenziali rischi di impiglio e riduzione della visibilità causata da sedimento sollevato, elementi che il team ha gestito con successo nel corso dell’intera immersione. Un terzo subacqueo ha fornito supporto safety operativo e documentato l’intervento in profondità, in linea con le procedure consolidate del cave diving e con le best practice comunemente adottate nelle operazioni di recupero”.

In un messaggio Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund, Patrik Grönqvist hanno dichiarato: “Prima di tutto, desideriamo esprimere le nostre sentite condoglianze alle famiglie di tutti i subacquei che hanno perso la vita. Il motivo per cui abbiamo risposto alla richiesta di aiuto è stato il desiderio di offrire supporto in questa situazione così dolorosa. Dopo tre giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Un enorme ringraziamento va a Dan Europe, all’ambasciata italiana, alle forze di difesa maldiviane, alla polizia e a tutti gli altri volontari: senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Vorremmo inoltre ringraziare tutti per i numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti”. Nei primi giorni di operazioni un militare della marina maldiviana era morto a causa di un malore accusato in fase di emersione dalle ricerche”.

Il dolore dei familiari, gli interrogativi sull’incidente

“Sono devastato, lasciatemi stare insieme a mio figlio”. Carlo Sommacal, padre di Giorgia e marito di Monica Montefalcone, è straziato da giorni di attesa e dal dolore condiviso con il figlio più giovane, Matteo, e il fidanzato di Giorgia. Anche la famiglia di Muriel Oddenino ha scelto di non rilasciare dichiarazioni per via della delicatezza del momento. La linea del silenzio è quella, da oggi, anche dell’Università di Genova.

Intanto le informazioni sull’assetto della spedizione dei cinque subacquei nella grotta sull’atollo di Vaavu aprono nuovi interrogativi su cosa possa essere accaduto. Secondo biologi, subacquei e colleghi della professoressa Montefalcone è impensabile che una professionista con le sue competenze sia scesa, con un gruppo che includeva la stessa figlia, a oltre 50 metri di profondità con una dotazione “ricreativa”, vale a dire bombole di aria (78% azoto, 22% ossigeno) da 12 litri, e senza materiale ridonante.

“Si sono probabilmente persi”, ha detto, contattata dall’Ansa, l’avvocata Orietta Stella, legale del tour operator Albatros Top Boat. La stessa ha riferito che, in base ai documenti in loro possesso, nessuno dei cinque sub aveva un brevetto specifico per le penetrazioni in grotta.