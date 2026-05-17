Maldive, per le ricerche dei corpi arrivano un team italiano e speleologi finlandesi

Genova. Le operazioni di ricerca dei quattro subacquei italiani dispersi nell’atollo di Vaavu sono state sospese nella giornata di ieri a seguito della morte di un ufficiale della Maldives National Defence Force impegnato nei soccorsi.

L’ufficio di presidenza delle Maldive ha dichiarato che la guardia costiera aveva schierato personale appositamente addestrato per l’operazione – sui media locali e non solo erano stati avanzati alcuni dubbi sulle competenze delle truppe – ma la missione è stata interrotta.

Le operazioni di recupero dei corpi nella grotta di Alimathaa dovrebbero riprendere, sempre secondo quanto riportato da fonti maldiviane, con l’arrivo – previsto per oggi – di una squadra di subacquei esperti coordinata dal gruppo Dan Europe. La società, con sede in Abruzzo, porterà avanti le attività con la MNDF prima di proseguire la missione.

Finora solo il corpo senza vita di Gianluca Benedetti, padovano e operatore della barca Duke of York, è stato recuperato (era all’imbocco della grotta, con la bombola esaurita) mentre ancora nel lungo tunnel sottomarino si trovano, presumibilmente, quelli della docente genovese Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, e di due ricercatori piemontesi legati all’ateneo ligure, Muriel Oddenino, assegnista, e Federico Gualtieri, neolaureato.

Secondo quanto riportato dal sito Edition.Mv è previsto anche l’arrivo di tre esperti subacquei speleologi finlandesi specializzati in immersioni in grotta per unirsi alla missione. Rispetto alle operazioni condotte finora saranno utilizzate attrezatture specifiche più avanzate.

Anche i governi di Regno Unito, Australia e Stati Uniti hanno offerto assistenza e in particolare, il Regno Unito e l’Australia dovrebbero fornire supporto tecnico per l’operazione.

Oggi intanto rientreranno in Italia i circa 20 studenti genovesi che si trovavano sulla Mv Duke of York per il viaggio scientifico. Con loro anche il docente del Distav, Stefano Vanin, che stava portando avanti un progetto autorizzato da Unige su studi entomologici.

Ieri sera commozione alla chiesa di San Francesco d’Assisi a Pegli dove centinaia di persone hanno partecipato al rosario per Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. Presenti, oltre a Carlo Sommacal, marito e padre di Giorgia, tanti amici, compagni di scuola e semplici cittadini che si sono voluti unire al cordoglio.