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La tragedia

Sub morti alle Maldive, il maltempo blocca le ricerche dei corpi: le prime testimonianze

. Il temporale infuria sull’atollo di Vaavu, alle Maldive, intralciando le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, 52 anni, della figlia 22enne Giorgia Sommacal, dell’assegnista Muriel Oddecino e del neolaureato Federico Gualtieri

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Genova. Il temporale infuria sull’atollo di Vaavu, alle Maldive, intralciando le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, 52 anni, ricercatrice e docente dell’Università di Genova, della figlia 22enne Giorgia Sommacal, dell’assegnista di Poirino Muriel Oddecino e del neolaureato Federico Gualtieri.

I quattro subacquei sono morti giovedì, durante un’immersione per esplorare le grotte di Alimathà: con loro anche Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo originario di Padova e operation manager dell’Albatros Top Boat, individuato senza vita in acqua già nel primo pomeriggio di giovedì.

A bordo della Duca di York, la nave che il gruppo aveva noleggiato per ricerca e esplorazione, c’erano altri venti italiani: tutti sono incolumi, ma molto scossi, e da ore attendono che la tempesta si plachi per tornare a terra. Secondo alcune testimonianze le condizioni meteo giovedì erano buone, e l’allerta era stata diramata per il giorno successivo: Montefalcone, sub molto esperta, e il resto dei diver erano tutti sub esperti, e non è chiaro ancora cosa sia successo durante l’immersione.

“L’immersione doveva durare meno di un’ora, s sono tuffati alle 11 . Quando intorno alle 12 non li abbiamo visti riemergere abbiamo iniziato a cercarli con la barca”, hanno riferito alcuni presenti a bordo all’Ansa.

A mobilitare i soccorsi, intorno alle 13 di giovedì, è stato un membro del diving center, che non vedendoli risalire si è immerso a sua volta e ha individuato il corpo di Benedetti. La salma è stata trasferita al centro sanitario di Phulidu. Impossibile, almeno per ora, proseguire le ricerche in profondità: le condizioni meteo oggi sono molto brutte, e i soccorritori sono riusciti soltanto ad arrivare all’ingresso della grotta, a 45 metri.

Le squadre di ricerca sono convinti che gli altri siano rimasti bloccati all’interno, a 60 metri di profondità, e stanno organizzando per sabato una nuova immersione di ricerca.

“La ricerca dei quattro subacquei ancora dispersi rimane la nostra massima priorità e il governo delle Maldive ringrazia il governo italiano per il supporto fornito alle vaste operazioni di recupero in corso”, è stato il messaggio condiviso su X dal presidente delle Maldive, Mohamed Muizzu.

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