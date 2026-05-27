Maldive, rogatoria della procura italiana alle autorità locali: “Mandateci attrezzature e GoPro”

Genova. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un’anticipazione di rogatoria internazionale nell’ambito dell’indagine sulla morte di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino, di Federico Gualtieri e di Gianluca Benedetti, i cinque sub morti durante un’immersione in grotta lo scorso 14 maggio. Nel frattempo si attendono notizie sui funerali, che con tutta probabilità dovrebbero essere organizzati tra sabato e lunedì.

La rogatoria è finalizzata a consentire ai pm della procura di Roma, che hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo, di fare chiarezza su quanto è avvenuto sott’acqua. La richiesta è quella di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere non solo gli atti di indagine effettuati sino a oggi, ma anche le attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l’immersione, individuate e portate in superficie dal rescue team di Dan Europe con il recupero delle salme. La procura potrebbe anche chiedere la telecamera GoPro utilizzata dalle vittime, o quantomeno i filmati in essa contenuti: l’analisi potrebbe dare informazioni fondamentali per capire cosa sia davvero successo nella grotta di Dhevana Kandu.

Le autopsie svolte sui corpi di Montefalcone, 52 anni, e Giorgia Sommacal, 22, non hanno fornito elementi che possano fare chiarezza sulle cause della morte. Né sui loro corpi né su quelli Oddenino, Gualtieri e Benedetti sono state individuate ferite o traumi. A fare la differenza potranno essere gli esami tossicologici, con cui sarà possibile accettare se vi sia stato qualche errore nella preparazione del mix utilizzato dai sub per scendere in profondità.

A Genova, intanto, Carlo Sommacal attende il rientro delle salme della moglie Monica e della figlia Giorgia, insieme con tutti gli amici, i parenti e la comunità accademica che ha seguito le lezioni di Montefalcone e frequentato i corsi con Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica.

I funerali, come detto, potrebbero celebrarsi sabato o al più tardi lunedì, ma è probabile che la famiglia chieda la forma privata per il rito, tenuto conto della quantità di persone che vogliono dare l’ultimo saluto alla professoressa e alla figlia.