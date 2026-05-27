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Maldive, rogatoria della procura italiana alle autorità locali: “Mandateci attrezzature e GoPro”

Si attende intanto l'arrivo delle salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal a Genova per poter organizzare i funerali, al più tardi lunedì

monica monfalcone e giorgia sommacal

Genova. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un’anticipazione di rogatoria internazionale nell’ambito dell’indagine sulla morte di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino, di Federico Gualtieri e di Gianluca Benedetti, i cinque sub morti durante un’immersione in grotta lo scorso 14 maggio. Nel frattempo si attendono notizie sui funerali, che con tutta probabilità dovrebbero essere organizzati tra sabato e lunedì.

La rogatoria è finalizzata a consentire ai pm della procura di Roma, che hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo, di fare chiarezza su quanto è avvenuto sott’acqua. La richiesta è quella di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere non solo gli atti di indagine effettuati sino a oggi, ma anche le attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l’immersione, individuate e portate in superficie dal rescue team di Dan Europe con il recupero delle salme. La procura potrebbe anche chiedere la telecamera GoPro utilizzata dalle vittime, o quantomeno i filmati in essa contenuti: l’analisi potrebbe dare informazioni fondamentali per capire cosa sia davvero successo nella grotta di Dhevana Kandu.

Le autopsie svolte sui corpi di Montefalcone, 52 anni, e Giorgia Sommacal, 22, non hanno fornito elementi che possano fare chiarezza sulle cause della morte. Né sui loro corpi né su quelli Oddenino, Gualtieri e Benedetti sono state individuate ferite o traumi. A fare la differenza potranno essere gli esami tossicologici, con cui sarà possibile accettare se vi sia stato qualche errore nella preparazione del mix utilizzato dai sub per scendere in profondità.

A Genova, intanto, Carlo Sommacal attende il rientro delle salme della moglie Monica e della figlia Giorgia, insieme con tutti gli amici, i parenti e la comunità accademica che ha seguito le lezioni di Montefalcone e frequentato i corsi con Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica.

I funerali, come detto, potrebbero celebrarsi sabato o al più tardi lunedì, ma è probabile che la famiglia chieda la forma privata per il rito, tenuto conto della quantità di persone che vogliono dare l’ultimo saluto alla professoressa e alla figlia.

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