Maldive, cinque turisti italiani morti durante un’immersione: tra le vittime una ricercatrice di UniGe

Genova. Tragedia nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Cinque turisti italiani, tra cui una docente e ricercatrice dell’Università di Genova, sono morti durante un’immersione per esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità, come fa sapere la Farnesina.

“La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione, la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare”.

Stando alle prime ricostruzioni il gruppo era uscito con una safari boat, la Duke of York, per un’immersione vicino ad Alimathaa, isola dell’atollo a sud di Malé, molto frequentato da turisti e appassionati subacquei. La polizia ha dichiarato di avere ricevuto la segnalazione della scomparsa del gruppo intorno alle 13:45 ora locale. Sono state immediatamente avviate le ricerche, che hanno portato al ritrovamento dei corpi senza vita.

“A seguito delle ricerche, tutte e cinque le persone scomparse sono state ritrovate e tutte erano già morte al momento del ritrovamento”, ha fatto sapere la polizia ai media locali. Non sono note le cause del decesso: la polizia sta indagando sull’accaduto. Le condizioni meteorologiche nel sito di immersione, secondo i media locali, erano sfavorevoli, e l’ufficio meteorologico aveva emesso un’allerta gialla per la zona.