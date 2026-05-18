Maldive, individuati i corpi dei quattro dispersi: “Saranno recuperati nei prossimi giorni”

Genova. “I quattro corpi degli italiani dispersi sono stati tutti individuati e si trovano nella terza sezione della grotta”. Lo ha riferito – come riportato da media maldiviani – il portavoce della Maldives National Defense Force. La conferma è arrivata a stretto giro anche dalla Farnesina.

Le autorità hanno anche spiegato che le operazioni avviate questa mattina, condotte con l’ausilio della squadra specializzata formata da tre sub finlandesi coordinati dall’associazione Dan Europe, proseguiranno nei prossimi giorni. Per estrarre le salme dalla grotta di Dhekunu Kandu saranno necessarie più immersioni.

“L’operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa”, fanno sapere Dan Europe. L’immersione è iniziata intorno alle 8.30 ed è durata circa tre ore.

I a href=”https://www.genova24.it/2026/05/maldive-finlandesi-chi-sono-463709/” target=”_blank” rel=”noopener”>tre specialisti impiegati sono due uomini e una donna, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Sono subacquei tecnici e speleosub con una consolidata esperienza internazionale in missioni di search & recovery ad altissima complessità, incluse operazioni in ambienti profondi, ostruiti, confinati e ad alto rischio.

“Per portare a termine la missione odierna, il team ha operato utilizzando sistemi tecnici avanzati, tra cui rebreather a circuito chiuso, potenti DPV (Diver Propulsion Vehicles, scooter subacquei) e configurazioni di supporto vitale completamente ridondanti. Queste tecnologie hanno consentito ai subacquei di effettuare in sicurezza una prolungata penetrazione in grotta profonda, mantenendo margini operativi di sicurezza estremamente elevati”, spiegano da Dan Europe.

Un rebreather è un sistema di immersione a circuito chiuso che ricicla il gas espirato dal subacqueo, rimuove l’anidride carbonica tramite un filtro assorbente e reintegra automaticamente l’ossigeno metabolizzato. Questo consente immersioni significativamente più lunghe, produzione minima di bolle, ridotto consumo di gas e un controllo estremamente preciso della miscela respiratoria — capacità essenziali in operazioni complesse di recupero in grotta.

Finora solo il cadavere di Gianluca Benedetti, padovano e operatore della barca Duke of York, era stato recuperato (era all’imbocco della grotta, la sua bombola era vuota) mentre sono ancora nel tunnel i corpi senza vita della docente genovese Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, e di due ricercatori piemontesi legati all’ateneo ligure e al dipartimento Distav, Muriel Oddenino, assegnista, e Federico Gualtieri, neolaureato.