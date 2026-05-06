Il neopremier ungherese Magyar sceglie Sestri Levante per la sua prima visita in Italia

Sestri Levante. Peter Magyar, il nuovo premier ungherese, l’uomo di destra che ha sconfitto alle ultime l’elezioni il quasi dittatore Viktor Orban rovesciando un sistema ventennale, ha scelto la Liguria, e Sestri Levante, per la sua prima visita in Italia da capo di Stato.

Magyar, accompagnato dal figlio piccolo, è stato uno degli ospiti dell’apertura del Riviera International Film Festival. Inizio col botto, dunque, per la decima edizione della kermesse indipendente che, di anno in anno, sta crescendo in termini di presenze, proiezioni, ospiti e prestigio.

Qui ieri è stato presentato il documentario – Spring Wind – opera del regista Yvan Topolánszky, che ha raccontato la storia della sua ascesa. Lo stesso Magyar ha riconosciuto che l’opera è stata determinante per la vittoria alle elezioni: “Il film, nella settimana prima del voto, è stato visto da oltre 3 milioni di persone”.

Il documentario di Topolánszky ricostruisce la parabola di Peter Magyar, da semi sconosciuto uomo di partito a leader in grado di risvegliare un intero popolo. Un’opera per certi versi propagandistica ma comunque interessante per il taglio intimo.

Durante il suo intervento Magyar ha paragonato se stesso e l’ondata di novità in Ungheria contro il governo di Orban, paragonato a un sistema mafioso, ad altri uomini che hanno combattuto la magia, ricordando con stima due figure come quelle di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Combattevamo contro la mafia politico-economica, purtroppo non ci sono più ma quello che hanno fatto resta per sempre”.

Al Riviera International Film Festival Magyar ha incontrato il sindaco della cittadina, Francesco Solinas, e la vicepresidente della Regione Liguria, Simona Ferro. Presente anche la deputata Pd ed ex sindaca di Sestri Valentina Ghio.