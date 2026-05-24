Maddalena, via della Posta Vecchia riaperta dopo oltre due anni

Genova. Torna libera via della Posta Vecchia, alla Maddalena, chiusa dal novembre del 2023 per lavori di ristrutturazione finanziati da fondi Pinqua Pnrr.

Il cantiere per due anni e mezzo ha chiuso il caruggio, impedendo l’accesso diretto (oltre che illuminato e sicuro) alla zona delle Vigne, della Maddalena e piazza della Cernaia. I commercianti della zona hanno più volte protestato anche per la scarsa visibilità delle attività commerciali, e il caso era approdato anche in consiglio comunale.

Il cantiere è stato allestito per la riqualificazione di un palazzo di pregio, da anni abbandonato a se stesso e preoccupante anche dal punto di vista strutturale. I lavori erano finalizzati alla realizzazione di alloggi per il social housing e di un ostello turistico. Adesso proseguono senza più impalcature.