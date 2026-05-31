Lunedì alla Claque “Siamo Repubblica”, un incontro per raccontare l’Italia contemporanea

Genova. Lunedì primo giugno, alle ore 18, al Teatro La Claque, appuntamento con “Siamo Repubblica. L’Italia che prende parola”, l’iniziativa promossa da Liguria Insieme, Nuovi Profili APS, IDEM Network e NoOx Worldwide.

Una serata di confronto, musica e testimonianze per raccontare l’Italia contemporanea alla vigilia della Festa della Repubblica. Un incontro tra istituzioni, cittadinanza, arte e nuove generazioni per interrogarsi su una domanda semplice ma decisiva: chi è oggi il popolo della Repubblica?

“La Repubblica nata dalla Resistenza e dalla Costituzione non è una fotografia immobile del passato, ma una promessa collettiva che ogni generazione è chiamata a realizzare e ad allargare – spiegano gli organizzatori -. Oggi questa responsabilità passa anche attraverso il riconoscimento del contributo delle nuove generazioni italiane con background migratorio, protagoniste della vita culturale, economica, sportiva, politica e sociale del Paese.

Ad aprire l’incontro Andrea Orlando, già ministro e consigliere regionale della Liguria, e SiMohamed Kaabour, consigliere comunale e delegato alle Relazioni internazionali del Comune di Genova. Alla tavola rotonda parteciperanno Ouidad Bakkali, deputata della Repubblica Italiana; Alba Lala, presidente di CoNNGI – Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane; Othmane Yassine, avvocato; Armand Zeneli, imprenditore; Mabel DJ, DJ e make-up artist; Silvia Nocentini, creative director e manager; Naomi Lopez, reporter di Visión Latina.

Previsto uno spazio open mic, pensato per dare voce a esperienze e percorsi che raccontano il volto plurale dell’Italia contemporanea. Interverranno Ireneo Spencer, architetto; Mariam Benani, senior project coordinator; Yassine El Ghild, assistente sociale; Fatima Zahra Dahir, assessora, insieme ad altre cittadine e cittadini che, attraverso il proprio impegno professionale, civico e associativo, contribuiscono ogni giorno alla costruzione del Paese.

Non mancheranno musica e performance artistiche. Sul palco si alterneranno artiste e artisti di nuova generazione come Mabel DJ, DUG, Ma7di, Braff, Tch Lil Humble Boxer, Bobo Gaspard e Undergraound Music Gang protagonisti di percorsi che raccontano un’Italia giovane, plurale, creativa e in movimento.

Sarà un’occasione per ascoltare le tante voci che ogni giorno contribuiscono a costruire il Paese e per riflettere insieme sul significato contemporaneo della cittadinanza, della partecipazione e dell’appartenenza.

A seguire è previsto un aperitivo con esibizioni artistiche.