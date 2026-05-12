Lavoro, Msc Technology avvia nuovi piano per 200 assunzioni tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta

Genova. MSC Technology Italia, divisione tecnologica di MSC Cargo che si occupa dello sviluppo di soluzioni software e infrastrutture IT per supportare le attività di logistica e trasporto marittimo della compagnia a livello globale, ha annunciato oggi l’avvio di un piano per 200 nuove assunzioni di professionisti esperti nel settore dell’Information Technology (IT). L’iniziativa si inserisce in un percorso di medio-lungo periodo che punta a coinvolgere figure middle e senior motivate a costruire una carriera solida e duratura, offrendo concrete prospettive di crescita, continuità professionale e un ruolo strategico nello sviluppo futuro dell’azienda.

Il piano coinvolgerà inizialmente le Regioni di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, per poi estendersi anche ad altri territori a livello nazionale. Da oggi tutti coloro che desiderano candidarsi alle posizioni disponibili, possono consultare le selezioni attive e inviare il proprio CV accedendo al sito web della compagnia.

La campagna di recruiting si inserisce nel più ampio progetto di rafforzamento della sede torinese, avviato nel 2020, che porterà a oltre 900 il numero complessivo di dipendenti impiegati nell’hub del Lingotto. Dopo i lavori di ampliamento e rinnovamento degli uffici, conclusi lo scorso anno, la struttura rappresenta oggi un vero e proprio polo tecnologico di eccellenza a livello europeo: una superficie complessiva di 11.000 mq dotata di tecnologie all’avanguardia per lo sviluppo di software per la logistica integrata e la sicurezza informatica.

Il piano si rivolge a professionisti con esperienza, abituati a operare in contesti strutturati e alla ricerca di un ambiente solido e stimolante in cui costruire un percorso di crescita nel lungo periodo. L’obiettivo del programma di recruiting, esteso su scala nazionale, è intercettare la più ampia platea di candidati, anche grazie a un pacchetto di misure dedicate alla mobilità geografica per chi proviene da regioni diverse rispetto alla sede di lavoro.

Il pacchetto prevede incentivi concreti, tra cui il contributo alle spese di trasloco, il supporto nella ricerca di un alloggio e un percorso di sviluppo professionale con avanzamenti di carriera chiari e strutturati. Tutte le misure sono collegate a un impegno minimo di permanenza di 39 mesi: un segnale forte che la compagnia intende dare al mercato del lavoro e ai professionisti interessati, puntando su relazioni durature e su un contesto capace di valorizzare crescita personale e sviluppo professionale nel tempo.