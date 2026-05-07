Lo sport incontra il glamour: in arrivo la quarta edizione della Tigullio Vip Padel Cup

Santa Margherita Ligure, Portofino e Rapallo si preparano ad accogliere, dal 4 al 7 giugno 2026, l’evento sportivo e di intrattenimento più atteso dell’estate ligure. Dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni, che hanno consolidato l’evento come un punto di riferimento per il turismo sportivo sul territorio, torna la Tigullio Vip Padel Cup. La quarta edizione si prospetta ancora più ricca e coinvolgente, confermandosi come un appuntamento imperdibile per appassionati, famiglie e turisti. L’evento, supportato dai comuni di Portofino e Rapallo e dalla Regione Liguria, nasce sotto l’egida della FITP e vanta il sostegno di numerose realtà imprenditoriali che credono nella valorizzazione del territorio ligure attraverso lo sport.

“Con grande soddisfazione siamo giunti alla quarta edizione di questo meraviglioso evento che ogni anno si conferma in grande crescita in termini di visibilità e di ospiti”, sottolinea l’ideatore e organizzatore Fabrizio Pollicino. “Un evento importante per la promozione turistica del territorio, supportato in maniera fondamentale dalla Regione Liguria e in particolare dalla vicepresidente con delega allo sport Simona Ferro, così come dai Comuni di Rapallo e Portofino e dalla Fitp Liguria”.

Il programma. La manifestazione prenderà il via giovedì 4 giugno 2026 (ore 20:30) a Rapallo, con la presentazione ufficiale nella splendida cornice della passeggiata a mare (Chiosco della Musica). A condurre la giornata, le figure carismatiche di Jimmy Ghione e Moreno Morello, che apriranno le danze prima di lasciare spazio al live show di Raul Cremona. Il torneo entrerà poi nel vivo nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026, presso il Circolo Tennis di Santa Margherita Ligure, dove si sfideranno in campo grandi nomi del panorama sportivo, televisivo e giornalistico italiano.

Un parterre d’eccezione. La quarta edizione della Tigullio VIP Padel Cup si arricchisce di un cast stellare. Sarà un’occasione unica per ammirare da vicino personaggi del calibro di Stefano Bettarini, Stefano Eranio, Ciro Ferrara, Mark Iuliano, Massimo Maccarone, Roberto D’Aversa, Angelo Palombo, Fabio Quagliarella, Vincenzo Iaquinta, Dario Marcolin, Nicola Pozzi e Lorenzo Ariaudo, Ferdinando Orsi, Riccardo Maspero e i figli d’arte Nico Mihajlovic e Andrea Mancini. E con loro grandi protagonisti del mondo dei media e dello spettacolo come Jimmy Ghione, Moreno Morello, Pierluigi Pardo, Stefano Meloccaro, Matteo Bassetti.

Ingresso gratuito. Per permettere a tutti di vivere l’emozione del padel e vedere da vicino i propri beniamini, l’ingresso alla manifestazione sarà completamente gratuito per tutta la durata dell’evento. Tre giornate spettacolari nel Tigullio per celebrare insieme il binomio vincente tra sport, spettacolo e le bellezze della Liguria.

E non mancherà la beneficenza con la serata di gala del 6 giugno dedicata come per tradizione alla Fondazione Gigi Ghirotti grazie alla partnership con Stelle nello Sport. In palio tra tutti i partecipanti un viaggio GNV e tante maglie sportive dei Campioni della Serie A.