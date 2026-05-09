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A brignole

Litiga con due ventenni che gli urlano “guerrafondaio”: alpino di 60 anni colpo da malore e portato in ospedale

L'uomo, cardiopatico, è stato portato in codice giallo al San Martino. Fortunatamente è stato dimesso qualche ora dopo

Inaugurazione cittadella Alpini

Genova. Una lite banale per criticare l’esposizione ‘bellica’ degli Alpini a Brignole ha rischiato di finire in tragedia questa notte.

Due alpini che si trovavano alle tre nei giardini all’interno della cittadella, sono stati raggiunti e insultati da due ragazzi, un maschio e una femmina, di circa 20 anni, che li hanno dato dei “guerrafondai”.

Ne è nata una lite ma uno degli alpini, un uomo di 61 anni, essendo cardicopatico si è sentito male. Sul posto è arrivata la croce bianca genovese che ha soccorso l’uomo e lo ha portato in codice giallo all’ospedale San Martino.

Dopo i controlli di rito ed alcuni accertamenti che hanno dato esito negativo, l’uomo è stato dimesso in mattinata.

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