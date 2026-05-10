Lite nel locale per una molestia, coppia di fidanzati attesa fuori e aggredita

Genova. Una coppia di 25enni è stata soccorsa all’alba di domenica fuori da un locale di via XII Ottobre dopo essere stata aggredita a fine serata.

Stando a quanto riferito dai due giovani ai soccorritori della Croce Bianca, all’interno del locale un uomo avrebbe molestato la ragazza e il fidanzato sarebbe intervenuto in suo soccorso. All’uscita la coppia è stata avvicinata dallo stesso uomo, che avrebbe aggredito il ragazzo con una bottigliata in testa e la ragazza a pugni.

La coppia ha riportato ferite lacero-contuse e traumi al volto ed è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dopo una visita sul posto dell’automedica Golf 1, intervenuta per dinamica.

L’altro uomo è stato medicato dalla seconda squadra intervenuta e portato in questura dalle volanti della Polizia di Stato.