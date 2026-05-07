Legge regionale salva Amt, il Pd: “Necessaria per rimediare al disastro fatto da Bucci”

Genova. “Il disegno di legge sul trasporto pubblico locale, che inizia oggi il suo iter in commissione e che arriverà martedì in Consiglio regionale, è semplicemente un provvedimento reso necessario dal disastro fatto da Bucci e che vuole mascherare il vero fallimento di anni di amministrazione della destra”. Così il gruppo Pd in Regione commentando il provvedimento che assegna tra l’altro 40 milioni per la ricapitalizzazione di Amt.

“La verità è che si tratta di un provvedimento che non nasce per rilanciare il trasporto pubblico, ma per tentare di sanare il disastro lasciato dall’attuale presidente della Regione quando era sindaco di Genova. Siamo davanti alle conseguenze di anni di cattiva gestione politica e amministrativa e quanto messo in campo dalla destra non è una manovra sufficiente né strutturale. Per colpa del disastro ci saranno ricadute negative dal punto di vista occupazionale e il servizio subirà una revisione del servizio fatta di tagli e ridimensionamenti. Tagli che hanno un responsabile preciso: Marco Bucci. È stata la sua gestione a portare oggi Amt in questa situazione, costringendo perfino a dover ripensare il sistema tariffario pur di tamponare i conti dell’azienda”.

“La verità è che la destra non crede nel trasporto pubblico, né a livello regionale né a livello nazionale – prosegue il Pd -. Tutte le associazioni che rappresentano le aziende del settore denunciano che nel Fondo nazionale trasporti mancano 800 milioni di euro, cioè le risorse necessarie per garantire il normale esercizio del servizio. Non solo: il fondo non copre neppure gli aumenti dei costi legati ai rinnovi contrattuali. Di fronte a questo quadro il Governo continua a voltarsi dall’altra parte, mentre in Liguria si tenta solo di salvare politicamente chi ha creato il problema”.

“Dopo dieci anni di governo della Regione e nove anni di amministrazione della città di Genova, il centrodestra ha ridotto Amt e il trasporto pubblico genovese in queste condizioni. Oggi provano a scaricare le responsabilità, ma i cittadini sanno bene chi ha governato e chi ha portato il sistema al collasso”, concludono i consiglieri del Gruppo consiliare del Pd in Regione”.