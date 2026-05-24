La stagione del Genoa termina con una sconfitta: il Lecce vince 1-0 e festeggia la salvezza

LECCE (6′ Banda) 1-0 GENOA

Termina con una sconfitta la stagione del Genoa. I rossoblù, scarichi di motivazioni, hanno subito l’ondata del Via del Mare che ha spinto il Lecce verso la salvezza. La squadra di Di Francesco batte 1-0 quella dell’amico De Rossi. Il Genoa è rimasto in partita e ha avuto anche delle chance, una nitidissima con Masini nella ripresa, ma senza mai incidere con cattiveria. Basta dunque il gol di Banda ai giallorossi per vincere la partita. Il Grifone termina la stagione con 41 punti, due in meno rispetto all’anno scorso. Ma certo è che un finale con cinque partite consecutive senza vittorie non può cancellare il grande lavoro fatto da Daniele De Rossi.

Lecce – Genoa, la cronaca

90+3′ Finisce qui al Via del Mare. La stagione del Genoa termina con una sconfitta.

90′ Assegnati tre minuti di recupero.

88′ Suonano le trombette al Via del Mare, stadio in festa per la salvezza ormai raggiunta.

83′ Altri due cambi nel Genoa: escono Marcandalli e Masini, entrano Carbone (esordio) e Lafont (seconda presenza).

79′ Cambi anche nel Lecce, entrano Stulic e Jean.

77′ Punizione calciata da Grossi, la deviazione della barriera spegne sul fondo una traiettoria pericolosa.

76′ Fallo di Tiago Gabriel, calcio di punizione dal limite per il Genoa.

69′ Esce Amorim, entra Grossi. Esordio in rossoblù per il classe 2006.

68′ Palo di Pierotti. Lecce pericolosissimo da sinistra con la combinazione tra Gallo e N’Dri, poi il cross del primo pesca Pierotti che colpisce la base del palo.

62′ Imbucata di Marcandalli per l’inserimento di Masini che con il sinistro calcia in porta, Falcone con un grande intervento dice di no.

61′ Seconda presenza per Latif Oueadrogo, esterno sinistro classe 2007, dopo 19 minuti raccolti contro la Fiorentina. Il Genoa lo ha prelevato a gennaio dalla Virtus Francavilla.

60′ Due cambi nel Genoa: entrano Latif e Norton-Cuffy al posto di Sabelli e Martin.

57′ Il Genoa continua a muovere palla dalla difesa ma il pressing del Lecce impedisce ai rossoblù di scavalcare la metà campo.

56′ Ha segnato la Cremonese che accorcia sull’1-2.

52′ Intanto raddoppia il Como a Cremona. Il Lecce è vicinissimo alla salvezza, anche se dovesse pareggiare o addirittura perdere.

51′ Giro palla del Genoa nella propria metà campo. Poi Ellertsson perde un contrasto e il Lecce riparte in contropiede, ma coinvolgendo Cheddira che si trova in fuorigioco.

48′ Opportunità per il Genoa. Martin e Colombo dialogano a sinistra, poi l’attaccante cambia lato e il pallone arriva Sabelli che calcia. Deviazione e corner per i rossoblù che però da palla inattiva non impensieriscono Falcone.

Si riparte con un cambio: entra Gandelman al posto di Ngom. Si ricomincia sostanzialmente con un quarto d’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Secondo Tempo

45+2′ Finisce il primo tempo al Via del Mare. Lecce avanti 1-0.

44′ Chance per il Lecce con il cross di Cheddira intercettato da Leali e poi ci pensa Sabelli a liberare l’area di rigore. Subito dopo tentativo di Banda dal limite, Leali respinge nuovamente,

43′ Genoa in attacco, corner battuto da Martin ma il colpo di testa di Masini non inquadra lo specchio della porta.

39′ Segna Frendrup, ma c’è un fuorigioco precedente di Colombo. Azione nata da una gran giocata di Ellertsson per l’attaccante che poi va al cross basso verso Martin. Lo spagnolo tira ma falcone respinge, Frendrup sulla ribattuta trasforma in rete. Tutto fermo però, punizione per il Lecce.

38′ Ha segnato il Como: Lecce momentaneamente a +4 sulla Cremonese.

35′ Si esprime invece in chiaro italiano, e in modo molto agitato, Eusebio Di Francesco. In particolare il tecnico giallorosso vuole che la sua squadra giochi di più in avanti.

31′ Piccola nota di colore. Si è sentito De Rossi parlare con Otoa, il tecnico si è rivolto al danese comunicandogli in inglese.

29′ Sempre 0-0 intanto tra Cremonese e Como, mentre il derby di Torino comincerà alle 21:45.

26′ Il Genoa prova a farsi vedere nell’area avversaria, poi Ellertsson viene anticipato e il Lecce riparte in contropiede. Gallo però sbaglia la misura del cross e vanifica un’occasione potenzialmente pericolosa.

24′ Cresce il Genoa, ora è il Lecce che non riesce a impostare e cerca di coinvolgere con rinvii profondi gli attaccanti.

20′ Primo squillo del Genoa. Cross di Martin, colpisce Ellertsson con una spizzata verso Sabelli che si coordina per calciare con il destro al volo. Respinge Gallo che devia in corner, da palla inattiva si propone Marcandalli di testa ma il pallone finisce fuori.

18′ Il Genoa fatica a mettere in moto il reparto offensivo, il Lecce anche con fisicità cerca di essere ruvido e di spezzettare il gioco.

15′ Azione super di Banda che passa sulla linea di fondo saltando Marcandalli e poi va al tiro in porta, Leali copre bene il primo palo e concede il corner.

12′ E il Lecce comincia forse a giocare anche con il cronometro. Coulibaly rimane a terra per un contrasto e il gioco viene interrotto.

6′ Lecce in vantaggio. Genoa allungato, il Lecce ne approfitta e innesca Cheddira con un lancio lungo. L’attaccante calcia ma Leali riesce a respingere, poi però arriva Banda che conclude sotto la traversa e fa 1-0.

3′ Avvio di partita piuttosto nervoso, pochi palloni puliti. Ellertsson gioca in linea con Colombo, è una vera e propria punta.

Si comincia con otto minuti di ritardo, primo possesso per il Genoa che lancia lungo.

Primo Tempo

Stadio annebbiato dai fumogeni, mentre si aspetta ancora la contemporaneità sugli altri campi.

Squadre schierate a centrocampo, tra poco si parte.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i tifosi della Juventus stanno chiedendo di non giocare il derby di Torino a causa di un episodio che avrebbe visto un tifoso bianconero ferito. Chiaramente c’è da rispettare la contemporaneità delle partite, quindi potrebbe slittare il calcio d’inizio del match.

Lecce – Genoa, le formazioni

Di Francesco punta sui titolarissimi per rimanere in Serie A, mentre sono diverse le modifiche apportate da De Rossi.

Il tecnico rossoblù propone Zatterstrom (definito dal mister il più tecnico tra i difensori a disposizione) con Otoa e Marcandalli in difesa. A centrocampo Masini al posto di Malinovskyi, mentre si svuota l’attacco. Indisponibili Vitinha e Baldanzi, Colombo è l’unica punta con Ellertsson alle sue spalle.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Gaspar, Sala, Fofana, Stulic, N’Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Camarda, Gorter, Marchwimski. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

GENOA (3-5-1-1): Leali; Zatterstrom, Otoa, Marcandalli; Sabelli, Masini, Amorim, Frendrup, Martin; Ellertsson; Colombo. A disposizione: Biklow, Sommariva, Norton-Cuffy, Romano, Vasquez, Carbone, Doucoure, Lafont, Grossi, Spicuglia, Latif. Allenatore: Daniele De Rossi.

Lecce – Genoa, l’avvicinamento

Di Francesco spera nell’amico De Rossi per la salvezza. Stasera un ex Sampdoria, o “DiFra” o Giampaolo con la Cremonese retrocederà. Se toccasse al primo, allora significherebbe che DDR non ha teso la mano verso il suo ex allenatore alla Roma, tra 2017 e 2019. Ovviamente, si fa per dire. È chiaro che una partita a questo livello va oltre rapporti personali, ma sarebbe quantomeno curioso il possibile scherzo del destino.

De Rossi è stato chiaro: guai a fare una “scampagnata”. La trasferta di Lecce, il ritorno della partita che con uno scialbo 0-0 aprì la stagione delle due squadre, rappresenta un banco di prova per la prossima stagione, nonché la possibilità di migliorare i 43 punti dello scorso anno. Per farlo servirebbe una vittoria, che spezzerebbe anche un digiuno che dura da quattro partite. Eppure al “Via del Mare” il Grifone non vince addirittura dal 2010 (da lì, tre pareggi e una sconfitta).