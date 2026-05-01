Genova. Sono state consegnate venerdì mattina, in occasione della festa dei lavoratori, le Stelle al Merito ai 26 nuovi “Maestri del Lavoro” liguri nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un riconoscimento attribuito alle lavoratrici e ai lavoratori provenienti da tutto il territorio nazionale che si sono distinti per dedizione e impegno nello svolgimento della propria attività, e consegnato nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa dalla perfetta di Genova, Silvia Torraco, dalla sindaca di Genova e della Città Metropolitana Silvia Salis e dal presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari.

“Le trasformazioni tecnologiche che stiamo vivendo rendono necessario trovar formule nuove attraverso cui rinsaldare il vivere civile sul tema del lavoro – ha detto Torraco nel suo discorso – dobbiamo accrescere l’etica e la giustizia sociale”. Poi un accenno all’intelligenza artificiale, che “va regolata, tenendo a mente progresso ed etica. Non è possibile non considerare le ricadute che ha sul mondo del lavoro, che deve sempre essere inclusivo. Il compito è delle istituzioni e dell’intera società, che devono rafforzare la dignità della persona”.

“Il mondo del lavoro è al centro della nostra attenzione, l’amministrazione è stata vicina agli operai ex Ilva, alla vertenza Ansaldo, abbiamo come prima cosa approvato la delibera sul salario minimo negli appalti comunali – ha aggiunto la sindaca Salis – In Italia oggi si guadagna ancora troppo poco, c’è un nuovo tipo di povertà, quello delle persone che lavorano ma non riescono a fare la spesa, pagare l’affitto, comprarsi una casa. Questo tema deve essere al centro dell’agenda di ogni governo e di ogni amministrazione”.

I nuovi Maestri del Lavoro liguri che hanno ricevuto la Stella al Merito sono: