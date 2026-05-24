L’assessore regionale al Turismo Lombardi lancia l’allarme: “Clonato il mio profilo social”

Sanremo. L’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, si è rivolto ai carabinieri per denunciare la clonazione del suo profilo Facebook.

A renderlo noto è lo stesso Lombardi, che ha avvisato: “Se chi mi segue già sul canale ufficiale riceve una mia richiesta di amicizia, o peggio una richiesta di denaro, consiglio di non accettarla, di bloccare e quindi segnalare il messaggio tramite l’apposita funzione”.

Non è la prima volta che a Lombardi accade una cosa simile. Già in autunno gli era stato clonato il profilo Instagram.

“Andrò immediatamente presso il comando dei Carabinieri di Sanremo a denunciare questo increscioso fatto e mi tutelerò attraverso le vie legali”.