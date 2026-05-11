Sanità e appalti, raccolta firme per due proposte di legge: a Genova arriva Landini

Genova. Venerdì 15 maggio alle 9 ai Giardini Luzzati si terrà l’assemblea generale della Cgil Genova con all’ordine del giorno la presentazione della raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti.

Tutela della sanità pubblica e diritto al lavoro dignitoso e in sicurezza negli appalti sono i temi sui quali si discuterà in assemblea, che vedrà la partecipazione di delegate e delegati dei luoghi di lavoro e le conclusioni di Maurizio Landini segretario generale della Cgil.

“La legge sugli appalti proposta dalla Cgil vuole ridare dignità al lavoro visto che, legge dopo legge, il sistema degli appalti è stato destrutturato a tal punto da essere tra quelli dove salute e sicurezza sono meno garantite”, si legge in una nota del sindacato.

“La proposta di legge sulla sanità pubblica, promossa insieme a un vasto numero di organizzazioni e associazioni della società civile, ha per oggetto il diritto universale alla salute a partire dal rafforzamento del servizio sanitario nazionale e dalla valorizzazione del lavoro che lo sostiene”, prosegue.

Ai saluti istituzionali e all’introduzione del segretario generale della Camera del Lavoro Igor Magni, seguiranno gli interventi su sanità e appalti a cura di Maria Pia Scandolo, segretaria regionale Cgil, e Simona Nieddu, segretaria provinciale, e di delegate e delegati sindacali. Le conclusioni sono affidate a Maurizio Landini.