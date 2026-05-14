Lagaccio, mozione M5s in consiglio regionale: “Una struttura sanitaria nel palazzo Rfi”

Genova. “Abbiamo depositato una mozione in Consiglio regionale per chiedere l’avvio di un tavolo di confronto tra Ats Liguria, la competente Area sociosanitaria locale genovese e la direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana, con l’obiettivo di valutare una convenzione sperimentale per l’utilizzo della struttura sanitaria Rfi nel quartiere Lagaccio“. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, il cui ragionamento parte anche dalle caratteristiche morfologiche particolari del quartiere, su cui insistono “forti dislivelli, scalinate, viabilità complessa e un’alta densità abitativa, che rendono spesso difficile, soprattutto per anziani e persone fragili, raggiungere i presidi sanitari cittadini. Per questo riteniamo necessario rafforzare la sanità territoriale e di prossimità, utilizzando al meglio le strutture già presenti sul territorio”. L’ipotesi era stata anticipata nel corso dell’ultima assemblea pubblica al Lagaccio.

La mozione, condivisa con l’assessora al Welfare e Servizi sociali Cristina Lodi, sottolinea come la struttura Rfi del Lagaccio, aperta anche a soggetti esterni, disponga di competenze e strumentazioni riconducibili a prestazioni diagnostiche e specialistiche di base, tra cui laboratorio analisi, spirometria, servizi oculistici e otorinolaringoiatrici. “Con la nascita di Ats Liguria dal 1° gennaio 2026 – puntualizza Giordano – serve un cambio di passo nell’organizzazione dei servizi territoriali. Riteniamo che il Lagaccio possa diventare un’area pilota per sperimentare modelli innovativi di assistenza sanitaria di prossimità, capaci di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure”.

“Questo documento segna un passo importante verso quel percorso di amministrazione condivisa a cui tanto teniamo al fianco di una integrazione sociosanitaria sempre più verso le persone – commenta l’assessora Lodi -. Nella complessità di oggi i servizi devono essere sempre più prossimi e appropriati alle esigenze”.

Sull’iniziativa interviene anche il M5S genovese. Per il capogruppo comunale Marco Mesmaeker, servono azioni su diversi livelli per ridurre l’isolamento dei quartieri collinari come il Lagaccio, sofferente di un approccio urbanistico sbagliato e che ha bisogno di interventi concreti, dal sostegno sanitario al sociale passando per le manutenzioni. Crediamo che questa mozione sia un’opportunità concreta per avvicinare la sanità ai cittadini e alleggerire le difficoltà quotidiane di tanti residenti. La politica deve essere capace di costruire soluzioni pragmatiche per migliorare la qualità della vita nei quartieri”.

“Il potenziamento di un presidio sanitario di prossimità è da tempo una delle richieste più sentite dai cittadini del Lagaccio, un quartiere che vive difficoltà strutturali e logistiche evidenti – dichiara il consigliere municipale del M5S Massimiliano Lucente –. Negli anni si sono susseguiti tentativi mai realmente concretizzati: oggi, grazie a questa proposta seria e pragmatica del M5S, vogliamo finalmente dare una risposta al territorio. Ringrazio Stefano Giordano per aver portato avanti un’iniziativa che si inserisce pienamente negli obiettivi del nostro programma e che potrà rafforzare anche il lavoro della presidente del Municipio I Centro Est, nell’interesse dei residenti e dei soggetti più fragili del quartiere”.