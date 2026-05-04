Lagaccio, la buona notizia dal satellite: “Il terreno non si muove”. Nell’isola ecologica niente scarrabili

Genova. Al Lagaccio il terreno non si muove e i fenomeni franosi – come il più recente in via Napoli – sono tutti da attribuire all’urbanizzazione selvaggia dei versanti a partire dagli anni Sessanta. È questo il responso del monitoraggio satellitare della Protezione civile nazionale, secondo quanto riferito dall’assessore Massimo Ferrante durante l’assemblea pubblica convocata lunedì sera all’anfiteatro del parco Gavoglio dal Municipio Centro Est (presente la presidente Simona Cosso) per affrontare i temi posti dalle associazioni del quartiere.

“Le indagini satellitari attuali ci dicono che il Lagaccio non è zona che ha frane, anzi, è una zona solida – ha spiegato Ferrante -. È un dato che mi ha sorpreso, io ero convinto che ci fosse una concausa. Le frane avvengono per il piano regolatore del 1959 che ha permesso un indice di fabbricabilità simile a quello di Hong Kong. Il Lagaccio ha la caratteristica di avere case a sbalzo, vuol dire muraglioni e terrapieni: se non drenano l’acqua si comportano come dighe. Tutte le frane avvenute in questa zona sono dovute a mancanza di manutenzione, non a movimento del terreno. Chi abita qui deve sapere che, se la manutenzione viene fatta, i palazzi non hanno nessun tipo di problema“.

I dati sono quelli della costellazione Cosmo-SkyMed messi a disposizione dall’Agenzia spaziale italiana, integrati con quelli dell’Agenzia spaziale europea ed elaborati dall’Università di Firenze per conto della Protezione civile. Il capo dipartimento Fabio Ciciliano li ha condivisi con la sindaca Salis e l’assessore Ferrante nella stessa riunione in cui è emersa invece la criticità sui terreni di Scarpino, tanto da rendere irrealizzabile il termovalorizzatore. “Abbiamo la certezza che il terreno è stabile, non ci sono frane attive né quiescenti – ha rimarcato l’assessore -. I Comuni non possono intervenire in sostituzione dei privati, ma la Regione deve armonizzare gli strumenti che possono agevolarli. Come sono stati fatti il bonus facciate e il bonus energetico, è il caso di pensare a norme nazionali per un bonus fondamenta“.

Isola ecologica e campo da basket, ecco le novità

Un’altra buona notizia rispetto alle richieste dei comitati arriva sul progetto dell’isola ecologica nell’area ex Terra di Nessuno in via Bartolomeo Bianco, ereditato dalla precedente giunta. “I lavori vedranno la fine il 30 giugno“, ha spiegato l’assessora Silvia Pericu. Entro quella data dovrà essere formalizzato il passaggio di proprietà al Comune di Genova: “Questo può essere una garanzia per il quartiere”.

Ma la vera novità è che in quell’area, adiacente ai giochi per bambini, non saranno collocati gli scarrabili di Amiu: “È stato modificato il progetto. Ci sarà un centro del recupero destinato alla raccolta di piccoli Raee, piccoli elettrodomestici ai quali si ridarà vita. Questo ci permette di mantenere la finalità per cui abbiamo ricevuto i fondi. La scelta del luogo non è stata ottimale, ma pensiamo di poterla gestire in maniera sicura”.

Nella parte adiacente, come previsto, sarà realizzato un centro del riuso: “Verrà dato a un’associazione, speriamo del territorio, che promuove i temi e le attività legate all’economia circolare”. In questa sezione potranno trovare spazio fin da subito alcune aree di socializzazione, mentre il piazzale intorno alle pensiline rimarrà una zona operativa destinata al recupero delle apparecchiature: “Ci saranno cassoni più piccoli con ruote, ma non scarrabili e non arriveranno macchine da tutta la città”, ha garantito Pericu.

Insieme all’isola ecologica era stato affrontato il nodo delle aree sportive, in particolare un nuovo campo da basket chiesto fortemente dalla cittadinanza. E adesso, dopo una serie di valutazioni, l’area è stata individuata: “Stiamo facendo inserire una variante nel progetto di riqualificazione del Ceravolo, ora in fase di autorizzazione – ha spiegato l’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola -. Tra il campo da hockey e il campo da calcio può essere ospitato un campo regolamentare, sempre in tensostruttura ma con tutti i servizi annessi. Il progetto è molto in ritardo, le preoccupazioni sono più che legittime, stiamo sollecitando a Roma”.

Un ascensore per Principe nel palazzo delle Ferrovie

Tra i temi anche il palazzo delle Ferrovie di via del Lagaccio, il grande edificio rosso che costituisce una diga urbanistica e visiva per l’intero quartiere. L’assessora Coppola si è presentata con due notizie: “Quella cattiva è che Rfi un anno e mezzo fa ha comprato il palazzo e non ha alcuna intenzione di demolirlo, anzi c’è la volontà di espandere le attività”. Quella buona? “È stata avviata un’interlocuzione con l’assessore Robotti sulla possibilità di utilizzare l’ascensore all’interno che sbuca sull’ultimo binario di Principe, in modo da fornire un accesso diretto alla stazione ferroviaria e alla metropolitana. Può essere un enorme valore aggiunto”. Il Comune ha chiesto anche di aprire alla cittadinanza il presidio di medicina del lavoro, con l’ipotesi di ospitare servizi sociosanitari per il quartiere.

Verrà terminato entro la fine del 2026 il nuovo parcheggio coperto nell’autorimessa ex Sati: “Il progetto è stato modificato perché c’erano errori e carenze organizzative”, ha detto Ferrante riferendo la data di fine lavori.

Ancora a proposito di mobilità e infrastrutture, Ferrante ha ribadito che non si farà la funivia al Lagaccio, ma che l’unico modo per non dare seguito al progetto originario, già autorizzato, è la variante “mini” per collegare la cremagliera di Granarolo al futuro parco sportivo voluto dalla sindaca Salis. Variante su cui “non c’è ancora nessuna certezza matematica“, ha rimarcato l’assessore, anche se nel frattempo il ministero della Cultura (che finanzia l’opera per 40 milioni) ha chiesto il parere degli altri enti coinvolti, tra cui la Soprintendenza, per dare il benestare. Antea Guzzi del comitato Con i piedi per terra, in prima linea negli ultimi anni contro la funivia, ha invocato partecipazione: “Vogliamo avere risposte certe e aspettiamo i documenti”.

Il quartiere tra emergenze e riqualificazione

Associazioni e comitati hanno chiesto di impegnarsi ancora per la rigenerazione “urbana ma anche sociale” del Lagaccio. Sul tavolo l’espansione del parco Gavoglio con le incognite legate al rischio idrogeologico: “L’ideale sarebbe rinaturalizzare alcuni punti di confluenza dei rii, ma dobbiamo recuperare fondi per riavviare questo processo”, ha sottolineato Pericu. La classificazione del parco come zona rossa a rischio esondazione potrebbe essere rivista sulla base degli studi effettuati dal Comune: “Stiamo aspettando una risposta dalla Regione – ha detto Ferrante -. O fa fare uno studio terzo o recepisce il nostro, in virtù di questo si apre uno scenario che al momento non c’è”.

Ma i cittadini reclamano cambiamenti a partire dalle piccole cose: c’è chi sottolinea la sporcizia delle strade, la condizione dei marciapiedi, le erbacce che invadono le creuse, la mancanza di servizi sociali. Temi che riguardano la città in generale: dall’assessora Pericu la notizia che è stata richiesta ad Amiu la pulizia della sede stradale sotto i cassonetti bilaterali, mentre Ferrante ha spiegato che il nuovo bando per gli sfalci sarà organizzato in modo da garantire una distribuzione più equa delle risorse a seconda delle necessità del territorio.