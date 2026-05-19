La Sampdoria annuncia Claudio Morelli: sarà il nuovo CEO Corporate, saluta Fiorella

Genova. La Sampdoria annuncia l’ingresso in società di Claudio Morelli.

Una volta completate le necessarie formalità societarie e amministrative, Morelli diventerà il nuovo CEO Corporate del club blucerchiato al posto di Raffaele Fiorella.

Il club ha salutato e ringraziato Fiorella: “A lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’incredibile lavoro svolto in una fase complessa e delicata, durante la quale non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua vicinanza ai tifosi, ai partner e a tutte le autorità pubbliche“.

Il percorso di Morelli

Nato in Svizzera da genitori italiani, laureato in Economia e Commercio e specializzato in Finanza e Contabilità Internazionale presso l’Università di Ginevra, vanta una trentennale esperienza internazionale nel settore finanziario presso KPMG, Capital Group e Pictet Asset Management, con trascorsi nel mondo del calcio in qualità di allenatore, analista tattico e dal dicembre del 2023 presidente dell’Academy del Servette.