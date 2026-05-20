La Repubblica compie 80 anni, a Tursi un convegno sull’ingresso delle donne nella vita democratica

Genova. In continuità con il percorso di riflessione “Resistenza/Repubblica/Costituzione”, l’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Genova ha avviato nel 2025 un progetto di ricerca su “Le donne dalla Resistenza alla Repubblica” i cui esiti della ricerca verranno presentati al convegno di studi, che si terrà il prossimo 26 maggio a partire dalle ore 9.30 presso il salone di rappresentanza di Palazzo Tursi di Genova.

Il progetto, svolto in collaborazione con gli Istituti storici della Resistenza di Imperia, Savona e Spezia, ha voluto promuovere la riflessione sul contesto entro il quale si realizza, nelle quattro province liguri, l’ingresso delle donne nella vita democratica, sancito dal riconoscimento diritto al voto (in occasione delle prime elezioni amministrative del 10 marzo 1946 e, a livello nazionale, con il referendum istituzionale del 2 giugno) e dal loro ingresso nelle istituzioni democratiche, con l’assunzione delle cariche elettive, tappe fondamentali che segnano l’inizio della partecipazione attiva della donna alla vita politica e amministrativa del paese e l’avvio del processo di acquisizione di fondamentali diritti sociali e civili.

La sessione del mattino sarà dedicata al contesto nazionale e ligure, mentre il pomeriggio sarà dedicato al secondo dopoguerra. Nella parte finale della giornata si terrà una tavola rotonda su “Ottanta anni di Repubblica. Il lungo e complesso percorso per la parità di genere”.

Saranno presenti anche i familiari delle madri costituenti liguri: Laura Molinari, figlia di Angiola Minella, e Domenico Gotelli, nipote di Angela Minella.