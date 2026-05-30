La Polizia di Stato premia gli studenti del concorso “Un racconto per Palatucci”

Genova. Ieri mattina presso l’aula magna del VI Reparto Mobile di Genova si è svolta la cerimonia di premiazione per il concorso “Un racconto per Palatucci”, dedicato appunto a Giovanni Palatucci, funzionario di Polizia morto il 10 febbraio 1945, a soli 36 anni, nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’oro al merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”, per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri ed italiani.

Il progetto è stato il frutto di un’attività articolata in due momenti: il 10 febbraio scorso, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, l’ispettore Gazzaniga Riccardo del VI Reparto Mobile, responsabile della biblioteca dedicata proprio all’ultimo Questore di Fiume, ha incontrato quattro classi dell’Istituto Comprensivo Campomorone Ceranesi per raccontarne la figura e il percorso che lo ha portato a essere nominato Giusto tra le Nazioni dallo Yad Vashem di Israele. Ai ragazzi che lo desideravano è stata offerta la possibilità di cimentarsi in una narrazione su Palatucci in forma di caviardage o di brevi racconti, una sfida in cui hanno voluto cimentarsi circa 60 studenti.

A conclusione del percorso condiviso, sono stati nella giornata di ieri premiati i lavori giudicati più validi, una scelta resa difficile dai tanti elaborati meritevoli. La vittoria della sezione “caviardage” è andata a un ragazzo della classe III D con il lavoro “Shoah”, mentre quella della sezione “racconti” a una ragazza della classe III B, autrice del testo narrativo “L’ultimo saluto”.

In occasione della premiazione hanno portato il loro saluto agli studenti e ricordato il valore della memoria condivisa il Presidente dell’ILSREC Giacomo Ronzitti, il dottor Roberto Campagna dell’Ufficio Scolastico Regionale e il Rabbino Capo di Genova Giuseppe Momigliano in rappresentanza della comunità ebraica, accolti dal Vice Dirigente del VI Reparto Mobile Massimo Capozza. L’evento si è concluso con una visita degli studenti alla Biblioteca Palatucci, dedicata proprio all’ultimo Questore di Fiume, che si trova all’interno del VI Reparto Mobile, e al murales realizzato nel 2019 dagli studenti del Liceo artistico Klee-Barabino, raffigurante personaggi significativi per la storia di Genova: i Martiri di Cremeno, Sandro Pertini, Guido Rossa e lo stesso Giovanni Palatucci.