Genova. Ben centomila passi in un solo giorno, per un totale di circa 80 chilometri percorsi interamente a piedi lungo la costa ligure: è questa l’ultima challenge portata a termine dallo youtuber genovese Danny Enrico, creator da oltre 361 mila follower, che ha trasformato la Liguria in teatro di una lunga e durissima sfida fisica. Per l’occasione lo ha accompagnato il collega Jaky Coja (101mila gli iscritti al suo canale), che aveva già realizzato una impresa simile in passato con un altro youtuber, Marco Tomasin: il content creator ha dunque voluto alzare ulteriormente l’asticella inserendo nella sfida anche 1.000 piegamenti sulle braccia.

I due youtuber hanno pubblicato i rispettivi video 5 giorni fa, con Danny Enrico che (nel momento in cui scriviamo) ha già raccolto 51 mila visualizzazioni a cui si aggiungono le 4 mila del video di Jaky Coja. Nei racconti sui rispettivi canali la challenge viene descritta come una delle prove più impegnative mai affrontate, tra momenti di entusiasmo iniziale e una progressiva fatica fisica che ha trasformato l’impresa in una vera prova di resistenza.

La partenza è avvenuta alle 4:50 del mattino da Genova, con l’obiettivo di completare la challenge dei 100000 passi entro lo scoccare della mezzanotte. Una sfida che Danny ha definito fin da subito come una delle più difficili della sua vita: “Centomila passi sono quelli che una persona media fa in un mese, dovremo percorrere l’equivalente di due maratone e bruciare più di 6.000 calorie”.

Il percorso ha attraversato diverse località del ponente ligure, con tappe per una colazione a base di focaccia genovese (“buona forte”, ripetono i ragazzi più volte), ammirare panorami mozzafiato (“Che bella la Liguria, ma di che stiamo parlando?”) e momenti di condivisione con i numerosi fan che hanno fermato i due giovani lungo la strada per foto e incoraggiamenti. C’è anche chi, seguendo le storie Instagram del duo, ha calcolato con ChatGpt dove avrebbe potuto incontrarli, riuscendoci proprio a metà percorso.

Tuttavia, non sono mancate difficoltà (con i primi dolori già a Cogoleto, dopo 20 mila passi) e momenti duri. A 40 mila passi i due giovani sono arrivati alle porte di Savona, e qui Danny Enrico non ha risparmiato critiche estetiche al paesaggio urbano: “Questo è il castello di fott*ta Savona – racconta davanti alla fortezza del Priamar – Non offendetevi savonesi, non sono mai stato a Savona ma fa cag*** il caz**“. Il giudizio è stato ribadito poco dopo, indicando il tratto tra il capoluogo e Vado Ligure come il più complesso non solo fisicamente, ma anche psicologicamente: “Ragazzi, Savona e Vado sono stati il pezzo più difficile perché non sono molto carine, diciamo”. Battute destinate inevitabilmente a far discutere tra residenti e follower locali.

Oltre alla fatica fisica e a quella “estetica”, i due youtuber hanno dovuto affrontare pericoli reali. Nel tratto di Capo Noli, privo di marciapiede, sono stati costretti a camminare in strada: “Siamo stati degli stupidi, perché in una curva abbiamo seriamente rischiato che ci mettesse sotto un camion. Ci è passata tutta la vita davanti agli occhi”. Tra lungomari, Aurelia, traffico, salite e progressivo esaurimento delle energie, la traversata si è trasformata in un contenuto ad alta tensione narrativa, perfettamente in linea con il format delle sfide endurance sempre più popolari sul web.

Verso la fine della challenge, con la comparsa di vesciche dolorose e crampi debilitanti, i due hanno dovuto alternare la camminata alla corsa per riuscire a rispettare la tabella di marcia e raggiungere i 100000 passi in tempo. Nonostante il delirio e la stanchezza estrema, Danny e Jaky hanno completato la sfida prima della mezzanotte, accompagnati da un gruppo di ragazzi che li hanno riconosciuti e sostenuti. Il traguardo è stato tagliato sul lungomare di Loano, dopo che all’altezza di Borghetto Santo Spirito i due youtuber hanno deciso di ritornare indietro.

“Tutte queste sfide le faccio soprattutto per rafforzare la mente e la disciplina” ha concluso Danny Enrico, sottolineando come superare limiti fisici così estremi aiuti ad affrontare con più forza le difficoltà della vita quotidiana: “La cosa più importante in assoluto è avere un obiettivo finale e credere in se stessi. Nella vita ci saranno tanti momenti difficili che ti porteranno a voler mollare, ma se hai una visione ben precisa e sei disposto a lottare per essa non c’è nulla che ti possa fermare. Non smettete mai di sognare in grande, perché tutto è possibile“.

Per la Liguria, il video rappresenta una vetrina insolita: da Genova a Borghetto, passando per il savonese, il territorio è stato raccontato attraverso gli occhi – e la fatica – di due influencer capaci di trasformare una lunga camminata in un evento digitale da decine di migliaia di visualizzazioni. Più in generale, l’iniziativa conferma ancora una volta il crescente peso delle challenge estreme (quella dei 100000 passi è solo una delle tante) nel panorama YouTube italiano, dove creator sempre più seguiti puntano su contenuti fisicamente impegnativi per coinvolgere il pubblico, generare visualizzazioni e consolidare la propria community.