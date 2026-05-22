La Festa dello sport 2026 si apre sotto il segno dell’energia di oltre 2000 studenti

Genova. I sorrisi di 2214 bambini illuminano la giornata di apertura della Festa dello Sport, realizzata dal Porto Antico di Genova Spa e Stelle nello Sport con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Coni, Sport e Salute, Unige e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria

Ben 122 classi di scuola primaria e secondaria di primo grado, accompagnate da 234 insegnanti, hanno calcato le 55 aree sportive distribuite negli oltre 140.000 metri quadrati del Porto Antico di Genova. Oltre 150 studenti di scuola secondaria di secondo grado si sono contesi il successo in una nuova edizione del Palio remiero delle Scuole. Sul palco Mandraccio, in occasione della cerimonia di premiazione, sono state consegnate le medaglie a tutti i partecipanti. Sul palco anche alcune “stelle” quali Giacomo Galanda e Giorgia Gorini (Basket), Riccardo Granzella (rugby), Matteo Oliveri e Aurora Bado (atletica).

La Festa ha accolto anche il “Progetto Sport Senior”, promosso dal Comune di Genova, e l’arrivo della camminata “Relazioni in movimento Città che Cura”, promossa dalla ATSL Liguria.

Molto attivi i Gruppi Militari insieme agli studenti: Esercito con l’arrampicata, Polizia di Stato con i calci di rigore e unità cinofile, Carabinieri con arti marziali e judo, Guardia di Finanza con i remoergometri. A Calata Falcone e Borsellino attenzione anche per la ginnastica, la danza, le aree di Rea Palus Race, CUS Genova e Sport e Salute. Tra i laboratori più gettonati, Iren luce gas e servizi con il “Cruciverba Edu Iren” insieme al gioco del tangram e jenga e il gioco ispirato a Maze Runner. Amiu ha promosso la raccolta differenziata in un 2026 in cui è stato utilizzato proprio lo sport per diffondere tra i genovesi il valore del “gioco di squadra”.

Sempre nella giornata di oggi, grande successo per la fase finale della Piterbol Cup e per l’Old Star Game ambientato sul playground di basket in piazza Caricamento. Momento di riflessione importante, all’interno del modulo 9, in occasione del panel LND con la partecipazione di Daniele Canepa e Francesca Muzzi. Sotto il tendone di piazza delle Feste, tre momenti di incontro in Piazza delle Feste: Soroptimist Club Genova ha incontrato le veliste di “Woman at the Helm” mentre Federkombat e Fiv Primazona hanno celebrato i campioni dell’anno. In serata il Galà della Danza UISP.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Domani dalle 10 alle 19, migliaia di sportivi di tutte le età proveranno le discipline più tradizionali insieme più originali e innovative. A tutti i bambini che raggiungeranno l’infopoint della Festa dello Sport verrà consegnato il tradizionale Passaporto dello Sport, il “documento” che accompagna i giovani sportivi attività dopo attività, e che consente di conquistare l’Attestato di partecipazione e gadget, premi, buoni sconto per le attrazioni del Porto Antico.

Tra gli appuntamenti della giornata, alle 10 il Miglio Blu ai Magazzini del Cotone, alle 11 le premiazioni degli studenti del concorso scolastico “Il Bello dello Sport”, alle 12:30 il convegno “Il Calcio che Cammina: salute, inclusione e futuro nella LND”, alle 14 l’Auxilium Day e alle 16:30 la Festa della Ginnastica FGI sotto il tendone di Piazza delle Feste e alle 20 l’Europeo di K-Pop sul Palco Mandraccio dove si esibiscono nel corso della giornata 18 Associazioni.

Ecco il programmo a partire dalle ore 10: Projeto Ginga, Lt’s Dance, Il Gatto Danzante, Aerofunk Fitness School, CRAL AMT – Regina Zueira, Hwasong- Taekwondo & Spada Coreana, Hip Hop Vivodanza91, Palestra Gym Club, Alyat Danza, AIMD, Ginnastica Rubattino, Live Dance, Universale Danza, Stomp&Go Country Dance, Palestra Cuore di Donna, Ginnastica San Biagio, Groovies Dance School, Salsation Party.

Sempre domani, in mattinata, è prevista la visita di alcune atlete dell’Italvolley, impegnate nel Torneo Internazionale “Aequilibrium Aia” Women Cup Elite in corso al Palasport del Waterfront di Levante fino a domenica.