La ferrovia Genova-Casella chiude per lavori anche nei weekend: “Interventi improrogabili”

Genova. Il tracciato della Ferrovia Genova-Casella è interessato, da lunedì 25 maggio, da una serie di interventi di manutenzione. Le attività riguardano, in particolare, la regolazione e la sostituzione di alcuni deviatoi, nonché la sostituzione delle traverse in legno in due tratte dell’infrastruttura.

Amt spiega che si tratta di interventi improrogabili, da concludersi inderogabilmente entro giugno 2026, e necessari, come previsto da Ansfisa, per il mantenimento del certificato di idoneità all’esercizio, requisito indispensabile per garantire lo svolgimento del servizio ferroviario in sicurezza. I lavori contribuiranno inoltre a migliorare l’affidabilità dell’infrastruttura e la qualità del servizio offerto. L’attuale situazione dell’azienda non ha reso possibile programmare e anticipare le lavorazioni nei mesi invernali.

Per consentire lo svolgimento delle attività, il servizio sarà effettuato integralmente con bus sostitutivo anche nelle giornate di sabato e nei festivi, a partire dal fine settimana del 30 maggio, garantendo all’utenza la continuità dei collegamenti durante tutto il periodo dei lavori. Di seguito gli orari provvisori in vigore il sabato e nei festivi a partire da sabato 30 maggio:

Partenze da Genova (con bus sostitutivo): 9.00 10.18 11.58 13.08 14.43 16.15 17.40 19.10

Partenze da Casella (con bus sostitutivo): 7.35 10.32 13.16 14.52 16.20 17.52 19.00

Non sono previste variazioni per l’orario feriale. Si ricorda che le partenze da Genova del bus sostitutivo avvengono dal nuovo capolinea di largo Giardino.