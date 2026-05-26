La app genovese ‘Your taxi’ entra in Italian Taxi Network: un’unica applicazione per chiamare un taxi in 60 città

Genova. Your Taxi, la app sviluppata dalla Cooperativa Radio Taxi Genova 5966 e oggi attiva anche in altre città liguri tra cui Savona, Sanremo e La Spezia, entra ufficialmente in ITN – Italian Taxi Network, la rete nazionale nata dalla collaborazione tra appTaxi, bTaxi e Taxi Move.

L’ingresso di Your Taxi rafforza ulteriormente un sistema che oggi collega oltre 7500 tassisti in più di 60 città italiane, con ulteriori integrazioni già previste nei prossimi mesi. Grazie alla tecnologia di “roaming” tra applicazioni, gli utenti possono chiamare, prenotare e pagare il taxi in tutte le città aderenti utilizzando la propria app abituale, senza dover effettuare nuovi download o registrazioni.

ITN riunisce piattaforme che contano complessivamente oltre 2 milioni di download e rappresenta un modello di collaborazione nazionale tra cooperative e realtà storiche del settore taxi, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficiente, uniforme e accessibile.

L’iniziativa assume una particolare rilevanza anche per la Liguria. Your Taxi garantisce già oggi copertura operativa su Genova e in numerose città del territorio regionale, contribuendo al rafforzamento del servizio pubblico non di linea a beneficio di cittadini, lavoratori e turisti.

“Un passo avanti importante per il servizio taxi a Genova e in diverse altre città liguri – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. L’ingresso nell’Italian Taxi Network garantirà modernità, semplicità e soprattutto l’inserimento in una rete nazionale che coinvolge oltre 60 città nel nostro Paese e più di 7500 tassisti. Regione Liguria sostiene la categoria nel duplice interesse di chi utilizza i taxi e dei tassisti stessi che svolgono un ruolo importante a fini turistici e di mobilità. Ogni anno finanziamo il bando dedicato al rinnovo dei mezzi con l’obiettivo di sostenere più persone possibili e potenziare l’offerta. Stiamo ora lavorando per l’edizione 2026, con un occhio di riguardo verso chi garantisce il trasporto di persone disabili”.

“L’ingresso di Your Taxi, la app sviluppata dalla Cooperativa Radio Taxi Genova 5966, all’interno di Italian Taxi Network rappresenta un risultato significativo per Genova e per l’intero sistema della mobilità urbana – afferma Emilio Robotti, assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Genova -. La nostra città si conferma sempre più protagonista di percorsi innovativi orientati alla sostenibilità e all’integrazione dei diversi servizi di trasporto pubblico e condiviso. Anche il forte incremento nell’utilizzo del bike sharing dimostra come molti cittadini e famiglie genovesi stiano scegliendo modalità di spostamento alternative all’auto privata, più pratiche, moderne e attente all’ambiente. In questo contesto, il servizio taxi assume un ruolo sempre più strategico all’interno del trasporto pubblico locale, soprattutto per la capacità di connettere persone, quartieri e servizi in modo flessibile ed efficiente. La possibilità di accedere a una rete nazionale attraverso un’unica applicazione semplifica gli spostamenti di residenti, lavoratori e turisti, migliorando l’accessibilità e la qualità complessiva del servizio. Genova continuerà a sostenere progetti capaci di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e valorizzazione del lavoro cooperativo e delle professionalità del territorio”.

“Con la app Your Taxi abbiamo creato uno strumento su misura per le esigenze del territorio genovese e ligure. Oggi siamo attivi non solo a Genova, ma anche a Sanremo, Savona e La Spezia. Con l’ingresso in ITN, a condizioni di reciprocità, rinnoviamo l’impegno per un servizio più preciso, affidabile e veloce, in un’ottica di miglioramento continuo, offrendo la possibilità ai nostri concittadini di usufruire del servizio taxi in oltre 60 città italiane” dichiara Valter Centanaro, presidente della Cooperativa Radio Taxi Genova – Your Taxi.

“Genova punta a diventare un riferimento per il servizio taxi in Liguria, mettendo a disposizione risorse, infrastrutture e supporto per la gestione del servizio di call center sia alle realtà più strutturate sia ai territori più piccoli. È un percorso che richiede capacità di adattamento e grande collaborazione, per questo desidero ringraziare il personale che ogni giorno lavora per rispondere alle esigenze delle diverse realtà con cui operiamo, come avviene già da tempo con Sanremo” aggiunge Luca Gianni, vicepresidente della Cooperativa RadioTaxi Genova 5966. “Con la diffusione di Your Taxi in Liguria, semplificando le distanze e l’esperienza d’uso, il nostro sogno è che ogni cittadino ligure possa muoversi su tutto il territorio senza doversi preoccupare di quale strumento usare per chiamare il taxi. La centralizzazione permette anche di agevolare i pagamenti, sia per i clienti privati che per il mondo business, creando una rete capace di superare i confini locali e accompagnare gli utenti anche nei loro spostamenti sul territorio nazionale”.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti anche i rappresentanti delle principali realtà che hanno dato vita al network nazionale. “Con l’ingresso di Genova e della Liguria, ITN si consolida come punto di riferimento per l’intero Paese, dimostrando che l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione non devono necessariamente arrivare da colossi finanziari stranieri, ma possono nascere e svilupparsi dall’interno del servizio pubblico non di linea. Grazie a questa sinergia offriamo una mobilità più efficiente, con tempi d’attesa ridotti e standard qualitativi elevati per cittadini e turisti, generando valore diretto per il tessuto economico del territorio. In un mercato globale che spesso impone algoritmi calati dall’alto, la nostra risposta è una tecnologia che valorizza le identità territoriali” afferma Stefano Salzani, presidente di appTaxi. “Genova e la Liguria, con la loro straordinaria vocazione turistica, non subiscono passivamente la digitalizzazione, ma la governano, mantenendo l’autonomia delle imprese locali e garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità”. “Con questa unione di forze, chi usa Btaxi potrà chiamare, prenotare e pagare il taxi in buona parte d’Italia con la massima semplicità. I nostri utenti avranno presto a disposizione molte nuove città, senza ulteriori download o registrazioni” sottolinea Riccardo Carboni, presidente di CO.TA.BO. – Btaxi. “Siamo onorati che anche la Liguria, con la sua app, Your Taxi, entri in Italian Taxi Network. Si tratta di una precisa scelta di campo, di rilancio del lavoro, della dignità, autonomia e indipendenza dei tassisti e della cooperazione, che oggi sono sotto attacco come non mai da parte di alcuni poteri non elettivi come Antitrust e Autorità di regolazione dei trasporti, oltre che delle multinazionali. Una scelta di campo a favore del servizio pubblico, della tariffa amministrata, della sicurezza, dell’efficienza del modello taxi italiano che ha indici di gradimento superiori alle medie europee. Una scelta di campo che rifiuta opacità, sfruttamento, speculazione sulla utenza, come previsto dal modello delle piattaforme multinazionali” dichiara Claudio Giudici, presidente di TaxiMove.

Infine, grazie all’ingresso in Taxi Force, il network del Sud Europa nato ufficialmente il 3 ottobre 2025 a Madrid, Spagna, Portogallo e Italia hanno dato vita a un’alleanza strategica. Oggi Taxi Force collega oltre 200 città tra le tre nazioni, con più di 32.000 tassisti uniti da una visione comune: difendere l’autonomia professionale e offrire un servizio pubblico indipendente dalle piattaforme multinazionali.

L’obiettivo condiviso è rafforzare un modello di mobilità fondato su valorizzazione della professionalità e del lavoro cooperativo, mutualità e solidarietà tra operatori, con rispetto delle tariffe pubbliche e qualità del servizio e sostenibilità economica e sociale.