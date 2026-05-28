Kickboxing, Samuele Pugliese vola in Olanda: a giugno la sfida internazionale contro il colosso El Bouni

Genova. Il countdown è ufficialmente iniziato. Sabato 27 giugno i riflettori del panorama internazionale della kickboxing saranno puntati su Utrecht, nei Paesi Bassi, dove l’atleta ligure Samuele Pugliese salirà sul ring della prestigiosa promotion World Fighting League (WFL). Ad attenderlo nella categoria dei pesi massimi ci sarà un avversario di caratura mondiale: il marocchino-olandese Ibrahim El Bouni.

Il fighter ligure arriva a questo appuntamento cruciale nel momento più alto della sua carriera, forte di uno straordinario trionfo casalingo: la conquista della cintura IFS nel torneo di Loano, dominato e firmato con ben due KO consecutivi che hanno infiammato il pubblico di casa. Un biglietto da visita impressionante che certifica lo stato di forma devastante del peso massimo nostrano.

La scalata di Pugliese è la storia di un atleta che si è fatto da solo, mattone dopo mattone, sostenuto unicamente dal valore del proprio angolo. Alla guida di questo percorso ci sono due figure chiave: l’allenatore Maurizio Pugliese, suo papà, che ne cura la crescita tecnica e tattica sul ring, e il preparatore atletico Luciano De Santis, artefice della straripante condizione fisica del campione ligure. Una strada percorsa a testa alta, senza mai scendere a compromessi e accettando da sempre le sfide più dure, incrociando i guantoni con i fighter più forti del pianeta. Questo percorso di pura meritocrazia lo ha portato oggi a firmare un prestigioso contratto con GLORY Kickboxing, considerata all’unanimità una delle promotion più grandi e importanti al mondo.

Il match in terra olandese, inserito nella Main Card dell’evento WFL all’arena Het Gietijzer, rappresenta un altro test fondamentale. La tensione tra i due giganti è già altissima: il primo faccia a faccia ufficiale risale allo scorso 19 aprile, in uno staredown intenso che ha confermato la determinazione di Pugliese, pronto a espugnare l’Olanda con il supporto di tutto il suo staff.

I tifosi italiani e i tantissimi sostenitori liguri potranno seguire l’impresa in diretta streaming sulla piattaforma Prime Combat TV, mentre i biglietti per l’arena saranno disponibili sul sito ufficiale WFL.

Samuele Pugliese

La locandina del match