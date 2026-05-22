Genova. Esordio vincente per l’Italia contro la Serbia: le azzurre di Julio Velasco hanno vinto 3-2 al tie-break nel primo impegno alla AeQuilibrium Cup Women Elite di Genova, ultimo test prima della Volley Nations League che scatterà a giugno.
Le azzurre, dopo aver vinto il primo set, si sono fatte superare nel secondo e nel terzo, per poi recuperare nel quarto: 25-23, 22-25, 22-25, 25-20 il punteggio prima del tie-break conquistato 15-12 grazie all’ultimo punto siglato da Diop.
Qualche vuoto nel Palasport, a causa del prezzo del biglietto, ritenuto da tanti troppo alto per un’amichevole.
Tanto entusiasmo comunque sugli spalti per le ragazze di Julio Velasco.