Iren, l’assemblea degli azionisti approva il bilancio 2025

Reggio-Emilia. L’assemblea degli azionisti di Iren spa, riunitasi a Reggio Emilia il 21 maggio 2026, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell’utile netto pari a 218.475.126,39 euro.

In conformità alla delibera del consiglio di amministrazione del 23 marzo scorso, l’importo sarà ripartito destinando 10.923.756,32 euro a riserva legale e 180.309.088,85 euro al pagamento dei dividendi.

La cedola approvata è pari a 0,1386 euro per azione, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente, calcolata sulle 1.300.931.377 azioni ordinarie che compongono il capitale sociale.

Il pagamento scatterà dal 24 giugno 2026, con stacco della cedola il 22 giugno e record date il 23 giugno. La quota residua dell’utile, equivalente a 27.242.281,22 euro, verrà accantonata in un’apposita riserva di utili portati a nuovo.

Durante la seduta i soci hanno inoltre approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e i compensi corrisposti nel 2025. Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà pubblicato sul sito della società entro cinque giorni, mentre il verbale assembleare verrà reso disponibile secondo i termini di legge.