A bordo della Vespucci siglata l’intesa tra il Polo nazionale della subacquea e la Regione Liguria

Genova. Oggi a Genova, a bordo di Nave Amerigo Vespucci, è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Polo nazionale della dimensione subacquea e la Regione Liguria. L’accordo rappresenta un passo strategico nel consolidamento della leadership nazionale nel comparto, con un impegno finanziario di 10 milioni di euro stanziati da Regione Liguria nell’arco del triennio 2026-2028.

Il protocollo d’intesa apre la strada ad accordi attuativi discendenti, orientati a coordinare l’impiego di risorse finanziarie regionali a favore di progettualità tecnologiche innovative, con particolare interesse al rafforzamento del settore dell’underwater e della blue economy.

Il protocollo si pone come obiettivo quello di sviluppare la collaborazione tra le due istituzioni con importanti ricadute nelle attività di ricerca tecnico-scientifica nell’ambito della conoscenza della dimensione subacquea per lo sviluppo di progettualità e infrastrutture sottomarine, per possibili impieghi in ambito duale.

Alla presenza del capo di stato maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, il protocollo è stato siglato per la Regione Liguria dal presidente Marco Bucci, per il PNS dall’ammiraglio di squadra Fabio Gregori, sottocapo di stato maggiore della Marina in qualità di presidente del comitato di direzione strategica del Pns e dalla presidente della fondazione PNS Roberta Pinotti.

Il Pns istituito con la legge 197 del 29 dicembre 2022, ha la sua struttura operativa alla Spezia ed è nato per promuovere, facilitare e coordinare la cooperazione fra le strutture nazionali pubbliche e private operanti nella subacquea, al fine di conseguire il potenziamento della ricerca tecnico-scientifica e dell’innovazione tecnologica, nonché l’incremento della competitività dell’industria nazionale e la tutela della relativa proprietà intellettuale. Persegue tali finalità attraverso l’emanazione di bandi e la selezione dei relativi progetti e l’avvio delle fasi esecutive.

“Regione Liguria investe dieci milioni di euro per supportare il Polo Nazionale della dimensione subacquea nella costruzione di progetti per le nuove imprese liguri: abbiamo messo come condizione, infatti, che i bandi siano rivolti alle aziende del nostro territorio – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – il mondo della subacquea è un settore ricco di opportunità e con grandi prospettive di sviluppo: ne è un esempio il settore dei cavi sottomarini, nel quale Genova è già leader, essendo la landing station della stragrande maggioranza delle trasmissioni sottomarine legate a Internet. Abbiamo dunque tutte le infrastrutture e le conoscenze necessarie per avere un Polo Nazionale in grado di costruire il futuro di questo settore, anche in chiave geopolitica: oggi il mare, e soprattutto la parte sottomarina, sono fondamentali per tutta l’area mediterranea”.

“A nome della Marina Militare ringrazio il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la Presidente della fondazione, Roberta Pinotti per questo grandissimo risultato che abbiamo raggiunto oggi con l’ingresso della Regione Liguria, una regione marittima che tanto ha significato per la Marina Militare e per la marineria Italiana, come partecipatore nel Polo Nazionale della Dimensione Subacquea (PNS) – dichiara l’Ammiraglio di Squadra Fabio Gregori, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina e Presidente del Comitato di Direzione Strategica del Polo Nazionale della dimensione Subacquea -. Si tratta di un risultato particolarmente significativo non solo per la cifra importante, ma anche per le ricadute che questo potrà avere sul territorio e per l’operatività del PNS. Queste risorse saranno ovviamente dedicate a dei progetti regionali, con impatto, quindi, sulla Liguria e sarà cura del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea far sì che siano in linea con tutte le attività che il Polo sta già conducendo e le sperimentazioni che sono in atto e di cui presto vedremo i frutti. Ringrazio la Presidente Pinotti per il suo ruolo come Presidente della Fondazione che completa l’operatività di questa realtà e sarà sicuramente portatrice di maggiori e potenziali sviluppi futuri con l’ingresso di ulteriori regioni. Adesso abbiamo la Liguria, abbiamo il Friuli Venezia Giulia e speriamo il futuro di averne anche altre regioni, rappresentative della dimensione marittima del nostro Paese”.

“Quella siglata con la Regione Liguria è una firma importante – commenta la presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea Roberta Pinotti – Riteniamo che la Liguria possa fare da apripista per molte altre regioni marittime, e non solo, perché lo sviluppo della tecnologia subacquea rappresenta la frontiera dell’oggi e del futuro. Molte realtà internazionali e diversi Paesi lo stanno già comprendendo – prosegue Pinotti – ma in Italia abbiamo iniziato presto e abbiamo iniziato bene, mettendo insieme mondo civile e militare, pubblico e privato. Questa opportunità di sviluppare strumenti e tecnologie di interesse per la Regione Liguria, valorizzando le eccellenze presenti sul territorio, come università, centri di ricerca, startup, PMI innovative e grandi aziende. Parliamo di una strategia nazionale orientata alla costruzione di sistemi di difesa e protezione delle infrastrutture critiche, ma anche alla promozione di nuove scoperte legate al mare. Allo stesso tempo, è un’occasione di sviluppo tecnologico ed economico per la Liguria”.

“La collaborazione con il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea e con la Fondazione consentirà di creare nuove sinergie tra imprese, università, centri di ricerca e istituzioni, favorendo innovazione, trasferimento tecnologico e crescita della competitività del nostro sistema produttivo – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Un passo in avanti strategico per rafforzare il ruolo della Liguria come riferimento nazionale nell’economia del mare”.