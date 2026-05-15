  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Interruzioni idriche programmate a Genova e Serra Riccò: stop all’erogazione martedì 19 maggio

Ireti ha comunicato che nella giornata di martedì 19 maggio 2026 si verificheranno due importanti interruzioni nell'erogazione dell'acqua.

rubinetto acqua

Genova. Nell’ambito del piano di manutenzione e potenziamento delle reti idriche genovesi, Ireti ha comunicato che nella giornata di martedì 19 maggio 2026 si verificheranno due importanti interruzioni nell’erogazione dell’acqua. I cantieri, programmati per migliorare la funzionalità, la sicurezza e la gestione dei flussi sul territorio, interesseranno numerose utenze nel comune di Serra Riccò e nel quartiere genovese di Struppa.

Intervento in lungotorrente Secca: i disagi a Serra Riccò

Il primo intervento, previsto dalle ore 08:00 alle ore 20:00, si rende necessario per consentire i lavori su una condotta idrica di primaria importanza (DN200). L’operazione serve a risolvere le interferenze con il cantiere di sistemazione idraulica del Rio Morego nel Comune di Genova, in corrispondenza con via Rio di Po’ e del tratto che passa sotto il torrente Secca. Per ottimizzare i tempi e ridurre i disagi, durante la stessa giornata verranno eseguite anche due riparazioni puntuali su piccole perdite già individuate sulla medesima condotta.

A causa di questi lavori, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nelle seguenti vie del Comune di Serra Riccò:

  • Via Fratelli Canepa (a monte del civico 100A)
  • Via P.N. Cambiaso
  • Via Giuseppe Bonifacini
  • Via Rivo Fico Ruemà
  • Via Eugenio Divano
  • Via Agostino Pedemonte
  • Via Boschetto
  • Salita Napoli
  • Via privata Giuseppe Carbone
  • Via Luigi Dellepiane
  • Via Valle
  • Via Giovanni Caminata
  • Via privata della Pineta
  • Via Rivo Rocca Chiesa
  • Via Rivo Rocca Corte
  • Via Corticella
  • Via Francesco Pedemonte
  • Via Pasquale Ronco
  • Via Antonio Medicina
  • Via Chiappella
  • Piazza Santo Poggi
  • Via Liquara
  • Via Grone
  • Via Giuseppe Meirana
  • Via Tomaso Cassissa
  • Via Angelo Pelissa
  • Via Eugenio Ghigl

Il secondo cantiere si aprirà nel Comune di Genova, nella zona di Struppa [cite: 59, 63], e comporterà la sospensione del servizio dalle ore 09:00 alle ore 17:00[cite: 62]. In questo caso, lo stop è legato ai lavori di distrettualizzazione della rete idrica, con l’installazione di un nuovo misuratore utile a monitorare con precisione i flussi e ottimizzare il servizio[cite: 60, 78].

Le utenze interessate dalla mancanza d’acqua saranno quelle collocate in[cite: 63]:

  • Salita San Martino (dal civico 2a al civico 9) [cite: 64]
  • Salita Chiappa di Struppa [cite: 65]
  • Salita San Cosimo di Struppa [cite: 66]
  • Via Cavassolo [cite: 67]
  • Salita Cà dei Bazzurri [cite: 68]
  • Salita Loggia (dal civico 5 al civico 57) [cite: 69]
  • Salita Cà Driella [cite: 70]
  • Via dei Filtri [cite: 71]
  • Salita Fassolo di Struppa [cite: 72]
  • Via Trossarelli (dal civico 48 al 68 e dal 19 al 39 b) [cite: 73]
  • Salita superiore Gambonia (dal civico 8f al 20) [cite: 74]
  • Via alla Presa [cite: 75]
  • Via Ruggero Bardazzi [cite: 76]
  • Via Bavari [cite: 77]

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.