Interruzioni idriche programmate a Genova e Serra Riccò: stop all’erogazione martedì 19 maggio

Genova. Nell’ambito del piano di manutenzione e potenziamento delle reti idriche genovesi, Ireti ha comunicato che nella giornata di martedì 19 maggio 2026 si verificheranno due importanti interruzioni nell’erogazione dell’acqua. I cantieri, programmati per migliorare la funzionalità, la sicurezza e la gestione dei flussi sul territorio, interesseranno numerose utenze nel comune di Serra Riccò e nel quartiere genovese di Struppa.

Intervento in lungotorrente Secca: i disagi a Serra Riccò

Il primo intervento, previsto dalle ore 08:00 alle ore 20:00, si rende necessario per consentire i lavori su una condotta idrica di primaria importanza (DN200). L’operazione serve a risolvere le interferenze con il cantiere di sistemazione idraulica del Rio Morego nel Comune di Genova, in corrispondenza con via Rio di Po’ e del tratto che passa sotto il torrente Secca. Per ottimizzare i tempi e ridurre i disagi, durante la stessa giornata verranno eseguite anche due riparazioni puntuali su piccole perdite già individuate sulla medesima condotta.

A causa di questi lavori, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nelle seguenti vie del Comune di Serra Riccò:

Via Fratelli Canepa (a monte del civico 100A)

(a monte del civico 100A) Via P.N. Cambiaso

Via Giuseppe Bonifacini

Via Rivo Fico Ruemà

Via Eugenio Divano

Via Agostino Pedemonte

Via Boschetto

Salita Napoli

Via privata Giuseppe Carbone

Via Luigi Dellepiane

Via Valle

Via Giovanni Caminata

Via privata della Pineta

Via Rivo Rocca Chiesa

Via Rivo Rocca Corte

Via Corticella

Via Francesco Pedemonte

Via Pasquale Ronco

Via Antonio Medicina

Via Chiappella

Piazza Santo Poggi

Via Liquara

Via Grone

Via Giuseppe Meirana

Via Tomaso Cassissa

Via Angelo Pelissa

Via Eugenio Ghigl



Il secondo cantiere si aprirà nel Comune di Genova, nella zona di Struppa [cite: 59, 63], e comporterà la sospensione del servizio dalle ore 09:00 alle ore 17:00[cite: 62]. In questo caso, lo stop è legato ai lavori di distrettualizzazione della rete idrica, con l’installazione di un nuovo misuratore utile a monitorare con precisione i flussi e ottimizzare il servizio[cite: 60, 78].

Le utenze interessate dalla mancanza d’acqua saranno quelle collocate in[cite: 63]: