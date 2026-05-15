Interruzioni idriche programmate a Genova e Serra Riccò: stop all’erogazione martedì 19 maggio

Genova. Nell’ambito del piano di manutenzione e potenziamento delle reti idriche genovesi, Ireti ha comunicato che nella giornata di martedì 19 maggio 2026 si verificheranno due importanti interruzioni nell’erogazione dell’acqua. I cantieri, programmati per migliorare la funzionalità, la sicurezza e la gestione dei flussi sul territorio, interesseranno numerose utenze nel comune di Serra Riccò e nel quartiere genovese di Struppa.
Intervento in lungotorrente Secca: i disagi a Serra Riccò
Il primo intervento, previsto dalle ore 08:00 alle ore 20:00, si rende necessario per consentire i lavori su una condotta idrica di primaria importanza (DN200). L’operazione serve a risolvere le interferenze con il cantiere di sistemazione idraulica del Rio Morego nel Comune di Genova, in corrispondenza con via Rio di Po’ e del tratto che passa sotto il torrente Secca. Per ottimizzare i tempi e ridurre i disagi, durante la stessa giornata verranno eseguite anche due riparazioni puntuali su piccole perdite già individuate sulla medesima condotta.
A causa di questi lavori, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nelle seguenti vie del Comune di Serra Riccò:
- Via Fratelli Canepa (a monte del civico 100A)
- Via P.N. Cambiaso
- Via Giuseppe Bonifacini
- Via Rivo Fico Ruemà
- Via Eugenio Divano
- Via Agostino Pedemonte
- Via Boschetto
- Salita Napoli
- Via privata Giuseppe Carbone
- Via Luigi Dellepiane
- Via Valle
- Via Giovanni Caminata
- Via privata della Pineta
- Via Rivo Rocca Chiesa
- Via Rivo Rocca Corte
- Via Corticella
- Via Francesco Pedemonte
- Via Pasquale Ronco
- Via Antonio Medicina
- Via Chiappella
- Piazza Santo Poggi
- Via Liquara
- Via Grone
- Via Giuseppe Meirana
- Via Tomaso Cassissa
- Via Angelo Pelissa
- Via Eugenio Ghigl
Il secondo cantiere si aprirà nel Comune di Genova, nella zona di Struppa [cite: 59, 63], e comporterà la sospensione del servizio dalle ore 09:00 alle ore 17:00[cite: 62]. In questo caso, lo stop è legato ai lavori di distrettualizzazione della rete idrica, con l’installazione di un nuovo misuratore utile a monitorare con precisione i flussi e ottimizzare il servizio[cite: 60, 78].
Le utenze interessate dalla mancanza d’acqua saranno quelle collocate in[cite: 63]:
- Salita San Martino (dal civico 2a al civico 9) [cite: 64]
- Salita Chiappa di Struppa [cite: 65]
- Salita San Cosimo di Struppa [cite: 66]
- Via Cavassolo [cite: 67]
- Salita Cà dei Bazzurri [cite: 68]
- Salita Loggia (dal civico 5 al civico 57) [cite: 69]
- Salita Cà Driella [cite: 70]
- Via dei Filtri [cite: 71]
- Salita Fassolo di Struppa [cite: 72]
- Via Trossarelli (dal civico 48 al 68 e dal 19 al 39 b) [cite: 73]
- Salita superiore Gambonia (dal civico 8f al 20) [cite: 74]
- Via alla Presa [cite: 75]
- Via Ruggero Bardazzi [cite: 76]
- Via Bavari [cite: 77]