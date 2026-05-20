Intelligenza artificiale, il 21 maggio una conferenza di Azione Genova e Liguria

Genova. Giovedì 21 maggio a partire dalle 18 al BiBi Service di Genova, via XX settembre 41, Azione Genova e Azione Liguria propongono un momento di riflessione sull’intelligenza artificiale, sul suo impatto specifico in campi molto importanti, sulla responsabilità che ne consegue per tutti coloro che devono assumere decisioni politiche o manageriali.

Come evolverà il già notevole impatto dell’Ia sulla nostra vita? Quali opportunità offrirà, ma anche quali sfide di equità ed equilibrio si porranno? Come usarla, e come regolarla, perché essa sia occasione di sviluppo economico e sociale? Queste le domande urgenti poste alla base del convegno.

I lavori inizieranno con l’analisi dello “status quo” attuale dell’Ia in Italia grazie all’intervento della deputata di Azione Giulia Pastorella. Seguiranno i focus tematici: su sport con Roberto Venturini, osservatorio nazionale AI nello sport, su lavoro con Andrea Pescino, amministratore di Fusion Ai Labs e su scuola con Vincenzo Cascino, docente di Pedagogia Speciale – Dipartimento Dissal – Università di Genova.

Introdurrà i lavori Francesco Stasio, la moderazione del dibattito sarà affidata a Marialuisa Centofanti, consigliera comunale di Genova.