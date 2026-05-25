Un incontro sulla fibromialgia, appuntamento martedì 26 maggio in via Fieschi

Genova. Martedi 26 Maggio alle ore 15 si terrà presso la Sala dei Liguri nel mondo, Via Fieschi 15 – 11° piano Torre B – un incontro informativo con i Medici specialistici di ATS – ASL3 dal titolo “FIBROMIALGIA: CONOSCERE PER PRENDERSI CURA”, organizzato dal Comitato Assoutenti Fibromialgia in collaborazione con ATS-ASL3.

Introduzione del Comitato Assoutenti Fibromialgia sulle ultime attività dell’Associazione Assoutenti a sostegno e tutela dei pazienti fibromialgici, nel corso della Giornata Mondiale della fibromialgia del 12 maggio u.s.: è stata annunciata in una conferenza stampa che si è tenuta a Napoli, la proposta di Assoutenti per istituire il “riconoscimento della fibromialgia come malattia tabellare ai fini dell’invalidità civile”, contestualmente al ricorso presentato presso il Tribunale di Napoli, a tutela di una associata che non ha avuto riconosciuto nessun punteggio % di invalidità per la fibromialgia.

I Comitati Assoutenti fibromialgia per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia “invisibile”, ma debilitante, hanno lanciato un appello alle Istituzioni e ai Cittadini affinché si sostenga la ricerca scientifica sulla fibromialgia, istituendo anche una raccolta fondi che andrà a finanziare una o più ricerche scientifiche.

Per manifestare la propria adesione all’appello a sostegno della ricerca scientifica sulla FM, i Comitati hanno proposto di pubblicare sui social tra il 12 e il 31 maggio, un video o una foto dichiarando semplicemente: “Aderisco all’appello del Comitato Assoutenti Fibromialgia a sostegno della ricerca scientifica sulla fibromialgia: “il futuro della ricerca è adesso! Sosteniamola!” con gli hashtag #ilfuturodellaricercaeadesso #illuminalaconsapevolezza #fibromialgia #ricerca #raccoltafondi

L’evento del 26 maggio sarà suddiviso in due parti: Il Dottor Dario Camellino – Direttore della Struttura Complessa Reumatologia ATS – ASL3 – illustrerà la natura della fibromialgia, gli attuali modelli di gestione della patologia e le prospettive future sul piano clinico e terapeutico, dal titolo “Fibromialgia: che cos’è e come si cura”. L’incontro nasce con l’obiettivo di fare chiarezza su una patologia complessa e spesso difficile da diagnosticare, offrendo alla cittadinanza un’occasione di informazione e confronto diretto con gli specialisti. Nel corso dell’evento sarà inoltre proposto un aggiornamento sulle attuali conoscenze dei meccanismi della malattia, con un focus sui trattamenti oggi disponibili e sulle prospettive terapeutiche future.

Nella seconda parte dell’evento sarà dato spazio alle domande del Pubblico.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con Assoutenti Liguria, Comitato Assoutenti Fibromialgia e ATS – ASL3