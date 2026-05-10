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Dramma

Il malore al volante e l’auto impazzita che piomba sul marciapiede: strage sfiorata a San Fruttuoso fotogallery

La vettura è schizzata sull'asfalto bagnato invadendo la corsia opposta per poi schiantarsi, prima contro la ringhiera a protezione dei pedoni e poi sul muro di un palazzo

Incidente via Torti

Genova. Il colpo all’improvviso e l’auto che schizza impazzita sull’asfalto bagnato, invadendo la corsia opposta e piombando in velocità sul marciapiede, dopo aver divelto la ringhiera messa a protezione dei pedoni. Questo è quello che è successo questa mattina in via Giovanni Torti a San Fruttuoso, dove, intorno alle 9.30, un ultra settantenne ha perso il controllo della macchina sui cui stava viaggiando con la moglie a causa di un malore.

Secondi drammatici e una strage sfiorata visto che quel tratto di marciapiede è sempre frequentatissimo: una delle zone più vive del quartiere, con negozi, passaggi pedonali e nei pressi una fermata del bus molto utilizzata, e in qualsiasi altra giornata, allo stesso orario, anche con la pioggia, il bilancio sarebbe stato molto diverso. 

Sul posto immediato l’intervento dei medici del 118 e delle ambulanze della OV Squadra emergenze, che hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco per riuscire ad estrarre la coppia: lui è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova – oltre al malore, probabilmente di origine neuro-cardiologica ha subito diversi traumi nell’impatto – mentre la moglie, anche lei ultra settantenne, è stata portata al pronto soccorso in codice giallo.

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