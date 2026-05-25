  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Niente da fare

Dramma in via Barabino, 80enne investito col suo cane: l’animale è morto sul colpo

L'incidente alla Foce all'incrocio con via della Libertà: l'anziano, sotto choc per l'accaduto, è stato portato in codice giallo al San Martino

Generico maggio 2026

Genova. Drammatico incidente questa mattina alla Foce, all’incrocio tra via Barabino e via della Libertà. Un uomo di 80 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada insieme al suo cane: per l’animale l’impatto è stato fatale.

È successo poco prima delle 11.30. A prestare i primi soccorsi sono stati i militi della Croce Bianca, poi è intervenuta l’ambulanza della Squadra Emergenza. Sul posto anche la polizia locale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo verde mentre l’auto svoltava da via della Libertà, dunque con obbligo di dare precedenza. Il cane, rimasto schiacciato sotto una ruota, è stato portato subito in un vicino studio veterinario, ma non c’era più nulla da fare.

L’ottantenne, sotto choc per l’accaduto, è stato assistito e confortato sul posto. Poi, nonostante non sembrasse aver riportato gravi traumi, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Martino per accertamenti, anche in considerazione dell’età avanzata.

 

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.