Dramma in via Barabino, 80enne investito col suo cane: l’animale è morto sul colpo

Genova. Drammatico incidente questa mattina alla Foce, all’incrocio tra via Barabino e via della Libertà. Un uomo di 80 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada insieme al suo cane: per l’animale l’impatto è stato fatale.

È successo poco prima delle 11.30. A prestare i primi soccorsi sono stati i militi della Croce Bianca, poi è intervenuta l’ambulanza della Squadra Emergenza. Sul posto anche la polizia locale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo verde mentre l’auto svoltava da via della Libertà, dunque con obbligo di dare precedenza. Il cane, rimasto schiacciato sotto una ruota, è stato portato subito in un vicino studio veterinario, ma non c’era più nulla da fare.

L’ottantenne, sotto choc per l’accaduto, è stato assistito e confortato sul posto. Poi, nonostante non sembrasse aver riportato gravi traumi, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Martino per accertamenti, anche in considerazione dell’età avanzata.