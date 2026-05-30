Auto contro scooter in Sopraelevata: un uomo e una donna ricoverati al Galliera

Genova. Incidente stradale questa mattina pochi minuti prima delle 10 sulla Sopraelevata Aldo Moro in direzione ponente, poco prima della rampa elicoidale.

Per cause da accertare, un’auto con a bordo una coppia di stranieri avrebbe effettuato un improvviso cambio di corsia colpendo uno scooter in transito.

Un uomo di 57 anni alla guida del mezzo a due ruote e una donna di 63, passeggera, sono stati sbalzati sull’asfalto; hanno riportato traumi alle spalle, escoriazioni a gomiti e ginocchia e un trauma alla mascella. Sono stati portati in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Nessuna conseguenza per le persone a bordo dell’auto. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità, inevitabilmente congestionata sino alla Foce per circa un’ora a causa della riduzione ad una sola corsia di marcia.