Furgone contro scooter alla Foce, 54enne in codice rosso al San Martino

Genova. Grave incidente alla Foce giovedì mattina. Un furgone e uno scooter si sono scontrati poco dopo le 7, in corso Torino direzione mare, nei pressi di via Rimassa: ad aver la peggio lo scooterista, un uomo di 54 anni, che all’arrivo dei soccorritori era privo di conoscenza.

Stando alle prime ricostruzioni il furgone proveniva da via Cecchi, mentre lo scooter viaggiava in corso Torino in direzione di via Rimassa. Il 54enne è andato a sbattere contro la portiera lato guida del furgone ed è finito a terra.

Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca Genovese e l’automedica. Lo scooterista ha riportato trauma facciale e a una spalla e una ferita al gomito.

Una volta stabilizzato è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico.