  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In mattinata

Furgone contro scooter alla Foce, 54enne in codice rosso al San Martino

L'incidente in corso Torino direzione mare, nei pressi di via Rimassa

Generico maggio 2026

Genova. Grave incidente alla Foce giovedì mattina. Un furgone e uno scooter si sono scontrati poco dopo le 7, in corso Torino direzione mare, nei pressi di via Rimassa: ad aver la peggio lo scooterista, un uomo di 54 anni, che all’arrivo dei soccorritori era privo di conoscenza.

Stando alle prime ricostruzioni il furgone proveniva da via Cecchi, mentre lo scooter viaggiava in corso Torino in direzione di via Rimassa. Il 54enne è andato a sbattere contro la portiera lato guida del furgone ed è finito a terra.

Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca Genovese e l’automedica. Lo scooterista ha riportato trauma facciale e a una spalla e una ferita al gomito.

Generico maggio 2026

Una volta stabilizzato è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.