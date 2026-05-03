Genova. Brutto incidente questa notte in via Canevari, all’incrocio con corso Monte Grappa, dove una moto e un’auto si sono scontrate violentemente poco dopo la mezzanotte. Ad avere la peggio il motociclista, sbalzato per diversi metri sull’asfalto e finito contro le isole spartitraffico della zona.

Immediato l’intervento dei medici del 118, insieme alle ambulanze della Nv San Fruttuoso e alla pattuglie della polizia locale. Il centauro, un uomo di circa 50 anni, è stato prima stabilizzato e poi portato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino con una frattura di tibia e perone. Sono in corso accertamenti ulteriori sul suo stato di salute, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La dinamica è ancora da accertare ma secondo le prime ricostruzioni il contatto sarebbe avvenuto mentre l’auto sopraggiungeva dalle gallerie di Brignole e la moto attraversava l’incrocio arrivando probabilmente da corso Monte Grappa. La strada è rimasta in parte interdetta per diverse decine di minuti, per consentire i rilievi del caso.