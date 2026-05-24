Auto contro furgone sulla strada per Sant’Alberto: due feriti al San Martino

Bargagli. Incidente domenica pomeriggio sulla strada che da Bargagli conduce a Sant’Alberto.

A scontrarsi un’auto e un furgoncino: i conducenti della vettura sono rimasti illesi e sono riusciti ad uscire da soli dall’abitacolo, mentre gli occupanti del furgoncino sono rimasti bloccati all’interno.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che grazie agli attrezzi elettro idraulici sono riusciti ad allargare le lamiere ed estrarre le due persone. Sul posto anche le ambulanze della Croce Verde di Limarzo e della Gau, che hanno portato i due feriti all’ospedale in codice rosso e in codice giallo all’ospedale San Martino.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi.